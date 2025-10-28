В ВСУ опровергли заявления России о якобы окружении Купянска

По состоянию на вечер 28 октября российские войска присутствуют только в северной части Купянска и пытаются прорваться в центр города, обходя позиции украинских военных.

Об этом сообщил начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в эфире телемарафона, передает RegioNews.

"По-прежнему враг применяет тактику малых групп, цепляющихся за отдельные здания, накапливаются и, когда есть физическая масса, пытаются продвинуться дальше. Снабжение осуществляется преимущественно с помощью дронов", — отметил Трегубов.

Он подчеркнул, что заявления российских окупантов об окружении Купянска не соответствуют действительности. По его словам, даже у россиян признают, что украинская оборона продолжает держаться, и поэтому под "окружением" они подразумевают лишь возможность поражать логистику украинских войск дронами.

Трегубов уточнил, что дроны FPV на оптоволокне могут летать на расстояние до 40 км от линии фронта, однако у украинских беспилотников аналогичные возможности. В то же время, логистика украинских войск остается относительно стабильной, тогда как российская существенно усложнена.

Напомним, что на Покровском направлении ситуация остается сложной: кафиры ведут штурмовые действия, применяют дроны и КАБы, пытаясь прервать украинскую логистику. Самая сложная ситуация зафиксирована к югу от Покровска, где россияне пытаются превратить населенный пункт Зверево в "серую зону".