16:48  03 листопада
У Львові вщент згорів трамвай: відео інциденту
14:09  03 листопада
Погода в Україні різко зміниться
13:47  03 листопада
На Закарпатті у горах знайшли тіла двох туристів із Вінниччини
03 листопада 2025, 20:13

Зеленський про фронт: у Куп’янську триває зачистка, у Покровську – до 30% усіх бойових дій

03 листопада 2025, 20:13
Президент Володимир Зеленський під час чергового брифінгу повідомив про хід операцій на сході України

Про це глава держави повідомив під час вечірнього звернення, передає RegioNews.

"У Куп’янську триває зачистка. Ми все зачистимо. Дати визначено, але поки що їх не оголошуємо", — зазначив глава держави.

Основні тези:

Покровськ: наразі перебуває 260–300 російських солдатів. Близько 30% усіх бойових дій на фронті припадає саме на цей район, де ворог застосовує 50% своїх КАБів.

Лиманський напрямок: ситуація стабілізується, змін немає.

Добропілля: ситуація складна, українські війська продовжують операцію. Росія накопичує сили для можливого реваншу.

Сили оборони: ДШВ, морпіхи та механізовані бригади утримують головний "паркан" для росіян на Покровському напрямку. Президент відзначив високу ефективність військових.

Соціальні питання: є позитивні сигнали щодо підвищення заробітної плати для військовослужбовців.

Президент наголосив, що українські війська продовжують стабілізувати фронт і готуються до наступальних операцій на визначених напрямках.

Раніше повідомлялося, ЦПД спростував фейки про оточення Покровська та Куп'янська. За словами Коваленка, плани противника існують, але наразі не реалізовані, а фейки про "швидке захоплення Донбасу" були частиною інформаційної кампанії Росії.

Зеленський Куп'янськ
31 жовтня 2025
07 серпня 2025
