16:48  03 листопада
У Львові вщент згорів трамвай: відео інциденту
14:09  03 листопада
Погода в Україні різко зміниться
13:47  03 листопада
На Закарпатті у горах знайшли тіла двох туристів із Вінниччини
03 листопада 2025, 18:57

В Україну вже приїжджають трудові мігранти з Бангладеш, — експерт

03 листопада 2025, 18:57
В Україні почали працювати трудові мігранти з Бангладеш

Про це повідомив економічний експерт Олег Пендзин у коментарі, який оприлюднено на каналі Novyny LIVE, передає RegioNews.

"Ми вже маємо приклад – на Закарпатті працює деревообробне підприємство, де 150 працівників із Бангладешу. Це свідчить, що в умовах гострого дефіциту кадрів, насамперед низькокваліфікованих, в Україні формується запит на іноземних трудових мігрантів", — зазначив Пендзин.

За словами експерта, дефіцит робочої сили в Україні стає все більш відчутним, особливо у сферах, де потрібні працівники робітничих спеціальностей. Це, на його думку, створює передумови для залучення трудових ресурсів із країн Азії та Африки.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що меблеве підприємство, що працює у Тячівській громаді на Закарпатті, веде перемовини з Міністерством закордонних справ про працевлаштування на умовах трудового договору 160 осіб із Народної Республіки Бангладеш.

