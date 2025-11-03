В Україну вже приїжджають трудові мігранти з Бангладеш, — експерт
В Україні почали працювати трудові мігранти з Бангладеш
Про це повідомив економічний експерт Олег Пендзин у коментарі, який оприлюднено на каналі Novyny LIVE, передає RegioNews.
"Ми вже маємо приклад – на Закарпатті працює деревообробне підприємство, де 150 працівників із Бангладешу. Це свідчить, що в умовах гострого дефіциту кадрів, насамперед низькокваліфікованих, в Україні формується запит на іноземних трудових мігрантів", — зазначив Пендзин.
За словами експерта, дефіцит робочої сили в Україні стає все більш відчутним, особливо у сферах, де потрібні працівники робітничих спеціальностей. Це, на його думку, створює передумови для залучення трудових ресурсів із країн Азії та Африки.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що меблеве підприємство, що працює у Тячівській громаді на Закарпатті, веде перемовини з Міністерством закордонних справ про працевлаштування на умовах трудового договору 160 осіб із Народної Республіки Бангладеш.