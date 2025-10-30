12:13  30 октября
Дрон ударил по Сумам среди бела дня: момент атаки
В центре Львова подожгли паб: полиция задержала подозреваемого
В Виннице из окна девятого этажа выпала женщина
30 октября 2025, 16:09

Стало известно, какой будет погода в последний день октября

30 октября 2025, 16:09
иллюстративное фото: из открытых источников
Октябрь завершается теплой красивой погодой

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз Натальи Диденко.

По ее словам, 31 октября дожди наиболее вероятны на севере и северо-востоке Украины. На остальной территории – без осадков.

Теплая погода удержится в южной части, там столбики термометров поднимутся до +15…+19 градусов.

Несколько прохладнее будет в северных областях, днем там ожидается +9…+13 градусов, на остальной территории Украины будет +11…+15 градусов.

Ветер будет западный, порывистый, иногда со штормовыми порывами до 15-18 метров в секунду.

В Киеве 31 октября местами небольшой дождь, порывистый западный ветер и максимальная температура воздуха +10…+11 градусов

"В целом, в ближайшее время, в Украине будет преобладать умеренно теплая погода, без ночных "минусов" каких-либо серьезных, а днем в пределах +10…+14 градусов, на юге на пару градусов выше", – подытожила Н.Диденко.

Напомним, заслуженная метеорологиня Украины, доктор физико-математических наук Вазира Мартазинова сообщила, что грядущая зима может быть рекордно холодной и непредсказуемой.

