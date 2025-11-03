16:48  03 листопада
У Львові вщент згорів трамвай: відео інциденту
14:09  03 листопада
Погода в Україні різко зміниться
13:47  03 листопада
На Закарпатті у горах знайшли тіла двох туристів із Вінниччини
03 листопада 2025, 16:55

Сніг накриє пів України вже наприкінці наступного тижня: температура місцями опуститься нижче 0°, — Ventusky

03 листопада 2025, 16:55
Погодні карти сервісу «Ventusky» прогнозують різке похолодання в Україні вже наприкінці наступного тижня

Згідно з прогнозом, з 8-9 листопада країну накриє хвиля холодного повітря, а в багатьох регіонах очікуються перші помітні снігопади, передає RegioNews.

Зокрема, сніг прогнозують у північних, центральних та західних областях, зокрема на Волині, Рівненщині, Київщині, Чернігівщині, а також у Карпатах. На сході й півдні очікуються дощі з мокрим снігом.

Температура повітря вночі опуститься до -2…-5°C, а вдень у більшості областей коливатиметься від 0 до +4°C. У Карпатах можливі морози до –8°C.

Синоптики попереджають водіїв про можливу ожеледицю та погіршення видимості на дорогах.

Нагадаємо, зима 2026 року в Україні може бути рекордно холодною та непередбачуваною. Причиною стане висока активність арктичного центру, який цього року охоплює більшу територію, ніж зазвичай.

Погода в Україні різко зміниться
03 листопада 2025, 14:09
Початок листопада здивує аномальною погодою: синоптикиня пообіцяла українцям сюрпризи
31 жовтня 2025, 14:38
Стало відомо, якою буде погода в останній день жовтня
30 жовтня 2025, 16:09
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
