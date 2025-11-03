Сніг накриє пів України вже наприкінці наступного тижня: температура місцями опуститься нижче 0°, — Ventusky

Погодні карти сервісу «Ventusky» прогнозують різке похолодання в Україні вже наприкінці наступного тижня

Згідно з прогнозом, з 8-9 листопада країну накриє хвиля холодного повітря, а в багатьох регіонах очікуються перші помітні снігопади, передає RegioNews.

Зокрема, сніг прогнозують у північних, центральних та західних областях, зокрема на Волині, Рівненщині, Київщині, Чернігівщині, а також у Карпатах. На сході й півдні очікуються дощі з мокрим снігом.

Температура повітря вночі опуститься до -2…-5°C, а вдень у більшості областей коливатиметься від 0 до +4°C. У Карпатах можливі морози до –8°C.

Синоптики попереджають водіїв про можливу ожеледицю та погіршення видимості на дорогах.

Нагадаємо, зима 2026 року в Україні може бути рекордно холодною та непередбачуваною. Причиною стане висока активність арктичного центру, який цього року охоплює більшу територію, ніж зазвичай.