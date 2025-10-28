Синоптикиня предупредила о переменной погоде с дождями и ветром

иллюстративное фото: из открытых источников

В среду, 29 октября, в Украине из-за деятельности атмосферных фронтов ожидаются дожди разной интенсивности, от небольших до умеренных

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз Натальи Диденко.

В южной части завтра без существенных осадков, а также во второй половине дня улучшится погода в западных областях.

Ветер будет западного направления, умеренный, иногда порывистый.

Температура воздуха в ближайшую ночь ожидается в пределах +3…+8 градусов, завтра в течение дня будет составлять на западе и севере Украины +7…+11 градусов, на остальной территории +10…+13, в южной части и на юго-востоке +13…+15 градусов.

В Киеве в среду ожидается небольшой дождь, порывистый западный ветер. Ночью +4…+7 градусов, днем около +10 градусов.

"В дальнейшем в Украине предполагается более теплая погода, днем до +12…+17 градусов, разве что в субботу градусы немного пригнутся до +10…+12 градусов", – подытожила Н.Диденко.

Как сообщалось, 27 октября в Украине были умеренные, днем в восточных, юго-восточных, Полтавской и Сумской областях значительные дожди, порывы юго-восточного ветра 15-20 м/с.