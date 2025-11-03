Погода в Україні різко зміниться

ілюстративне фото: з відкритих джерел

4 листопада на заході та півночі України очікується дощ, зумовить опади холодний атмосферний фронт. Також невеликі дощі – на Вінниччині, Черкащині та Полтавщині

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прогноз Наталки Діденко.

Температура повітря у вівторок знизиться у західних областях, у північних, а також на Вінниччині й Черкащині, до денних +9…+13 градусів.

На півдні, у більшості центральних областей та на сході ще буде тепліше, завтра тут передбачається +12…+16, на півдні подекуди до +18 градусів.

У Києві 4-го листопада очікується близько +10 градусів і дощ.

"4-5 листопада в Україні переважатиме прохолодна погода. Із 6-го по 10-те листопада потеплішає. З 11-12 листопада очікується відчутне похолодання", – підсумувала Н.Діденко.

Як повідомлялось, початок листопада здивує аномальною погодою. Зокрема у денні години максимальна температура повітря становитиме +10…+14 градусів, на півдні та заході України очікується +12…+17 градусів.