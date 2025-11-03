Фото: Национальная полиция Украины

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, аферисты выдавали себя за людей, помогающих армии, и таким образом выманили у граждан миллионы гривен.

Задержанный мужчина вместе с группой подельников создавал фиктивные интернет-магазины и страницы в соцсетях. Там они предлагали купить автомобили, дроны, тепловизоры и другие товары для нужд обороны. Для убедительности мошенники использовали фото с передовой и вроде бы отчетность о волонтерской деятельности.

Организатора мошеннической схемы экстрадировали в Украину

После получения предоплаты, которая в отдельных случаях составляла сотни тысяч гривен, дельцы прекращали контакт с покупателями. В целом, по оценке следствия, доверчивые граждане потеряли более 20 миллионов гривен.

Организатор схемы после ее разоблачения скрылся за границу и находился в международном розыске. Его задержали в Армении, а 28 октября экстрадировали в Украину через пункт пропуска "Краковец". Ему уже сообщили о подозрении, равно как и трем сообщникам, в отношении которых обвинительные акты направлены в суд.

Суд избрал ему меру пресечения

Суд избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей. Если вину подозреваемых докажут, им может грозить до 12 лет заключения с конфискацией имущества в соответствии со статьей 190 Уголовного кодекса Украины.

