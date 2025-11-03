З Вірменії до України повернули афериста, який обікрав волонтерів та військових на понад 20 млн грн
Правоохоронці повернули до України організатора масштабної шахрайської схеми, спрямованої проти волонтерів та військових
Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.
За даними слідства, аферисти видавали себе за людей, які допомагають армії, і таким чином виманили у громадян мільйони гривень.
Затриманий чоловік разом із групою спільників створював фіктивні інтернет-магазини та сторінки у соцмережах. Там вони пропонували придбати автомобілі, дрони, тепловізори та інші товари для потреб оборони. Для переконливості шахраї використовували фото з передової та начебто звітність про волонтерську діяльність.
Після отримання передоплати, яка в окремих випадках становила сотні тисяч гривень, ділки припиняли будь-який контакт із покупцями. Загалом, за оцінкою слідства, довірливі громадяни втратили понад 20 мільйонів гривень.
Організатор схеми після її викриття втік за кордон і перебував у міжнародному розшуку. Його затримали у Вірменії, а 28 жовтня екстрадували до України через пункт пропуску "Краківець". Йому вже повідомили про підозру, так само як і трьом спільникам, щодо яких обвинувальні акти направлено до суду.
Суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Якщо провину підозрюваних доведуть, їм може загрожувати до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна відповідно до статті 190 Кримінального кодексу України.
