Фото: Національна поліція України

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, аферисти видавали себе за людей, які допомагають армії, і таким чином виманили у громадян мільйони гривень.

Затриманий чоловік разом із групою спільників створював фіктивні інтернет-магазини та сторінки у соцмережах. Там вони пропонували придбати автомобілі, дрони, тепловізори та інші товари для потреб оборони. Для переконливості шахраї використовували фото з передової та начебто звітність про волонтерську діяльність.

Організатора шахрайської схеми екстрадували до України

Після отримання передоплати, яка в окремих випадках становила сотні тисяч гривень, ділки припиняли будь-який контакт із покупцями. Загалом, за оцінкою слідства, довірливі громадяни втратили понад 20 мільйонів гривень.

Організатор схеми після її викриття втік за кордон і перебував у міжнародному розшуку. Його затримали у Вірменії, а 28 жовтня екстрадували до України через пункт пропуску "Краківець". Йому вже повідомили про підозру, так само як і трьом спільникам, щодо яких обвинувальні акти направлено до суду.

Суд обрав йому запобіжний захід

Суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Якщо провину підозрюваних доведуть, їм може загрожувати до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна відповідно до статті 190 Кримінального кодексу України.

