03 ноября 2025, 13:25

Новый штамм COVID-19 "Стратус" поражает голосовые связи: медики предупреждают о рисках для пожилых

03 ноября 2025, 13:25
Фото: иллюстративное
Новый штамм коронавируса "Стратус" поражает голосовые связи и может быть опасным для пожилых людей

Об этом рассказала семейный врач Вита Олещенко в эфире Ранок.LIVE, передает RegioNews.

По ее словам, этот вариант COVID-19 провоцирует хриплость и временную потерю голоса, при этом часто не сопровождается высокой температурой или сильной ломотой в теле.

Пациенты могут дышать, но кровь не насыщается кислородом в полной мере. Даже без явных симптомов, таких как лихорадка, больные представляют опасность для пожилых родственников и маленьких детей, ведь их организм более уязвим к осложнениям.

Медики также отмечают, что вирус продолжает быстро мутировать. С 2020 по 2025 год зафиксировано более 20 мутаций, и сочетание "Стратуса" с другими респираторными инфекциями, в частности гриппом или респираторно-синцитиальным вирусом, может значительно осложнить течение болезни.

Напомним, в Украине за последнюю неделю резко возросло количество случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19 среди детей. Только за этот период в больницы попали более 3 тысяч пациентов, среди которых преимущественно несовершеннолетние.

31 октября 2025
07 августа 2025
