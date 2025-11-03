Фото: ілюстративне

Новий штам коронавірусу "Стратус" вражає голосові зв'язки і може бути небезпечним для літніх людей

Про це розповіла сімейна лікарка Віта Олещенко в ефірі Ранок.LIVE, передає RegioNews.

За її словами, цей варіант COVID-19 провокує хриплість і тимчасову втрату голосу, при цьому часто не супроводжується високою температурою або сильною ломотою в тілі.

Пацієнти можуть дихати, але їхня кров не насичується киснем у повній мірі. Навіть без явних симптомів, таких як гарячка, хворі становлять небезпеку для літніх родичів і маленьких дітей, адже їхній організм більш вразливий до ускладнень.

Медики також зазначають, що вірус продовжує швидко мутувати. З 2020 до 2025 року зафіксовано понад 20 мутацій, і поєднання "Стратуса" з іншими респіраторними інфекціями, зокрема грипом або респіраторно-синцитіальним вірусом, може значно ускладнити перебіг хвороби.

Нагадуємо, в Україні за останній тиждень різко зросла кількість випадків ГРВІ, грипу та COVID-19 серед дітей. Лише за цей період до лікарень потрапили понад 3 тисячі пацієнтів, серед яких переважно неповнолітні.