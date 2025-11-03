В Україні чоловіків у розшуку тепер можна бронювати на оборонних підприємствах

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє тимчасово бронювати військовозобов'язаних на підприємствах критичної інфраструктури та оборонних заводах під час воєнного стану

Про це інформує RegioNews з посиланням на сайт Верховної Ради.

Згідно з документом, військовозобов'язані бронюються на 45 днів із моменту підписання трудового договору. Закон також визначає:

бронювання працівників підприємств ОПК можливе один раз на рік;

воно не звільняє від відповідальності у разі порушень військового обліку;

максимальний строк випробування при прийомі на роботу на підприємства ОПК – 45 днів;

роботодавець має право звільнити працівника, якщо він не усунув порушення військового обліку вчасно.

Документ розширює можливості бронювання для військовозобов'язаних, які працюють на критично важливих підприємствах, в установах та організаціях. До цієї категорії належать особи, які:

Не мають належним чином оформлених військово-облікових документів. Взагалі не перебувають на військовому обліку. Не уточнили свої персональні дані. Перебувають у розшуку через порушення правил військового обліку або законодавства про оборону та мобілізацію.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що чоловікам, які не стоять на обліку у ТЦК чи перебувають у розшуку, дозволять отримати бронь. Відповідний законопроект зареєстрували у парламенті.