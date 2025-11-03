В Україні чоловіків у розшуку тепер можна бронювати на оборонних підприємствах
Президент Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє тимчасово бронювати військовозобов'язаних на підприємствах критичної інфраструктури та оборонних заводах під час воєнного стану
Про це інформує RegioNews з посиланням на сайт Верховної Ради.
Згідно з документом, військовозобов'язані бронюються на 45 днів із моменту підписання трудового договору. Закон також визначає:
- бронювання працівників підприємств ОПК можливе один раз на рік;
- воно не звільняє від відповідальності у разі порушень військового обліку;
- максимальний строк випробування при прийомі на роботу на підприємства ОПК – 45 днів;
- роботодавець має право звільнити працівника, якщо він не усунув порушення військового обліку вчасно.
Документ розширює можливості бронювання для військовозобов'язаних, які працюють на критично важливих підприємствах, в установах та організаціях. До цієї категорії належать особи, які:
- Не мають належним чином оформлених військово-облікових документів.
- Взагалі не перебувають на військовому обліку.
- Не уточнили свої персональні дані.
- Перебувають у розшуку через порушення правил військового обліку або законодавства про оборону та мобілізацію.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що чоловікам, які не стоять на обліку у ТЦК чи перебувають у розшуку, дозволять отримати бронь. Відповідний законопроект зареєстрували у парламенті.
