16:29  02 листопада
Внаслідок удару РФ по Дніпропетровщині загинули українські військові
12:10  02 листопада
На Прикарпатті суддя скоїла смертельну ДТП: ДБР оголосило їй підозру
08:33  02 листопада
В Одесі стався скандал через російську музику у нічному клубі
02 листопада 2025, 17:09

В Україні скасували тимчасовий порядок продовження терміну дії закордонних паспортів

02 листопада 2025, 17:09
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Кабінет міністрів скасував тимчасовий порядок продовження терміну дії закордонних паспортів, який запровадили у лютому 2022 року

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на допис Департаменту консульської служби МЗС України.

Починаючи з 29 жовтня 2025 року з "продовженими" закордонними паспортами перетин державного кордону заборонений. Для того, аби перетнути кордон, відтепер необхідні тільки біометричні документи з терміном дії до 10 років

Згідно з оновленими правилами:

  • Українці віком від 16 років можуть мати паспорт терміном дії до 10 років.
  • Діти до 16 років – до чотирьох років.
  • Для кожного громадянина, включно з дітьми, необхідна наявність окремого паспорта.

Українцям, у яких виникли проблеми з перетином кордону ЄС через "продовжений" паспорт, необхідно звернутися до консульства або посольства України. Там їм доступне оперативне оформлення посвідчення особи для повернення в Україну (для дітей до 16 років послуга безкоштовна).

Нагадаємо, із жовтня на зовнішніх кордонах ЄС запрацювала цифрова система реєстрації в’їзду та виїзду для громадян, які подорожують на короткий термін.

Все більше українців вірять, що Україна буде процвітаючою і стане членом ЄС
31 жовтня 2025, 14:19
У Резерв+ тепер є відстрочка для батьків, які самостійно виховують дитину
31 жовтня 2025, 12:09
"Резерв+" тепер дає відстрочку батькам, які самостійно виховують дітей
31 жовтня 2025, 10:44
31 жовтня 2025, 10:44
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
