В Україні скасували тимчасовий порядок продовження терміну дії закордонних паспортів

Кабінет міністрів скасував тимчасовий порядок продовження терміну дії закордонних паспортів, який запровадили у лютому 2022 року

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на допис Департаменту консульської служби МЗС України.

Починаючи з 29 жовтня 2025 року з "продовженими" закордонними паспортами перетин державного кордону заборонений. Для того, аби перетнути кордон, відтепер необхідні тільки біометричні документи з терміном дії до 10 років

Згідно з оновленими правилами:

Українці віком від 16 років можуть мати паспорт терміном дії до 10 років.

Діти до 16 років – до чотирьох років.

Для кожного громадянина, включно з дітьми, необхідна наявність окремого паспорта.

Українцям, у яких виникли проблеми з перетином кордону ЄС через "продовжений" паспорт, необхідно звернутися до консульства або посольства України. Там їм доступне оперативне оформлення посвідчення особи для повернення в Україну (для дітей до 16 років послуга безкоштовна).

Нагадаємо, із жовтня на зовнішніх кордонах ЄС запрацювала цифрова система реєстрації в’їзду та виїзду для громадян, які подорожують на короткий термін.