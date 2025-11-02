В Україні скасували тимчасовий порядок продовження терміну дії закордонних паспортів
Кабінет міністрів скасував тимчасовий порядок продовження терміну дії закордонних паспортів, який запровадили у лютому 2022 року
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на допис Департаменту консульської служби МЗС України.
Починаючи з 29 жовтня 2025 року з "продовженими" закордонними паспортами перетин державного кордону заборонений. Для того, аби перетнути кордон, відтепер необхідні тільки біометричні документи з терміном дії до 10 років
Згідно з оновленими правилами:
- Українці віком від 16 років можуть мати паспорт терміном дії до 10 років.
- Діти до 16 років – до чотирьох років.
- Для кожного громадянина, включно з дітьми, необхідна наявність окремого паспорта.
Українцям, у яких виникли проблеми з перетином кордону ЄС через "продовжений" паспорт, необхідно звернутися до консульства або посольства України. Там їм доступне оперативне оформлення посвідчення особи для повернення в Україну (для дітей до 16 років послуга безкоштовна).
Нагадаємо, із жовтня на зовнішніх кордонах ЄС запрацювала цифрова система реєстрації в’їзду та виїзду для громадян, які подорожують на короткий термін.