У Держприкордонслужбі розповіли, де можна перетнути кордон з Польщею без черг
На окремих пунктах пропуску з Польщею спостерігається накопичення транспортних засобів на в’їзд в Україну
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.
Станом на зараз на українсько-польському кордоні фіксується накопичення автомобілів перед пунктами пропуску на в’їзд в Україну:
- "Краківець" – очікує близько 70 автомобілів;
- "Шегині" – 60 автомобілів;
- "Рава-Руська" – 20 автомобілів.
Без черг працюють пункти пропуску "Смільниця", "Нижанковичі", "Угринів", "Грушів".
На виїзд з України незначне накопичення зафіксовано лише у "Шегинях" – близько 10 автомобілів.
"Просимо водіїв заздалегідь планувати маршрут та, за можливості, обирати альтернативні пункти пропуску з меншою завантаженістю, щоб уникнути тривалого очікування", – додали у відомстві.
Раніше українців попередили про ускладнення руху на кордоні з Польщею. Зокрема у пункті пропуску "Краківець" можливе уповільнення руху на в’їзд до Польщі у зв’язку з початком роботи нової цифрової Системи в’їзду/виїзду (Entry/Exit System, EES).