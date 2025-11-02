У Держприкордонслужбі розповіли, де можна перетнути кордон з Польщею без черг

фото: ДПСУ

На окремих пунктах пропуску з Польщею спостерігається накопичення транспортних засобів на в’їзд в Україну

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Станом на зараз на українсько-польському кордоні фіксується накопичення автомобілів перед пунктами пропуску на в’їзд в Україну:

"Краківець" – очікує близько 70 автомобілів;

"Шегині" – 60 автомобілів;

"Рава-Руська" – 20 автомобілів.

Без черг працюють пункти пропуску "Смільниця", "Нижанковичі", "Угринів", "Грушів".

На виїзд з України незначне накопичення зафіксовано лише у "Шегинях" – близько 10 автомобілів.

"Просимо водіїв заздалегідь планувати маршрут та, за можливості, обирати альтернативні пункти пропуску з меншою завантаженістю, щоб уникнути тривалого очікування", – додали у відомстві.

Раніше українців попередили про ускладнення руху на кордоні з Польщею. Зокрема у пункті пропуску "Краківець" можливе уповільнення руху на в’їзд до Польщі у зв’язку з початком роботи нової цифрової Системи в’їзду/виїзду (Entry/Exit System, EES).