Еще три пункта пропуска на Львовщине подключены к европейской системе EES

иллюстративное фото: из открытых источников

В понедельник, 27 октября, к системе Entry/Exit System (EES) официально присоединились еще 3 международных пункта пропуска, расположенных в пределах Львовской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Речь идет о пунктах пропуска "Кросценко-Смольница", "Мальховице-Нижанковичи" и "Строймеж-Грушев".

Система EES также полноценно работает в польских пунктах пропуска "Медика-Шегини", "Корчева-Краковец" и на железнодорожном направлении "Перемышль-Мостиска". В остальных пунктах пропуска, граничащих со Львовщиной, EES действует в тестовом режиме.

Из-за внедрения новой системы процедура прохождения пограничного контроля может занять больше времени, что влияет на скорость оформления путешественников и может приводить к увеличению времени ожидания.

Как сообщалось, недавно во Львовской области на границе с Польшей задержали партию iPhone 17 и электронных сигарет. Стоимость товаров составила около 2 млн. гривен.