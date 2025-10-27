21:17  27 октября
Силы обороны отразили наступление россиян в Донецкой области
20:07  27 октября
РФ атаковала важный энергообъект на Черниговщине
16:59  27 октября
Завтра в Украине будет дождь, кое-где выпадет снег
UA | RU
UA | RU
27 октября 2025, 17:35

Еще три пункта пропуска на Львовщине подключены к европейской системе EES

27 октября 2025, 17:35
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В понедельник, 27 октября, к системе Entry/Exit System (EES) официально присоединились еще 3 международных пункта пропуска, расположенных в пределах Львовской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Речь идет о пунктах пропуска "Кросценко-Смольница", "Мальховице-Нижанковичи" и "Строймеж-Грушев".

Система EES также полноценно работает в польских пунктах пропуска "Медика-Шегини", "Корчева-Краковец" и на железнодорожном направлении "Перемышль-Мостиска". В остальных пунктах пропуска, граничащих со Львовщиной, EES действует в тестовом режиме.

Из-за внедрения новой системы процедура прохождения пограничного контроля может занять больше времени, что влияет на скорость оформления путешественников и может приводить к увеличению времени ожидания.

Как сообщалось, недавно во Львовской области на границе с Польшей задержали партию iPhone 17 и электронных сигарет. Стоимость товаров составила около 2 млн. гривен.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ГПСУ граница Пункты пропуска EES Львовская область
Во Львовской области женщина украла скидку для пожертвований: люди собирали средства на помощь ВСУ
27 октября 2025, 16:20
Во Львовской области 37-летний мужчина жестоко избил жену: пострадавшая госпитализирована
27 октября 2025, 15:50
На Львовщине перевернулся BMW: пострадали четыре человека
27 октября 2025, 08:56
Все новости »
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
Одна из стран ЕС выделила 150 000 евро в поддержку украинской энергетики
27 октября 2025, 21:49
Стало известно, какой теме посвящено большинство песен Нацотбора-2026
27 октября 2025, 21:40
Журналист Гордон признался, почему не воюют его сыновья призывного возраста
27 октября 2025, 21:33
DeepSeek становится ключом к военному превосходству Китая, — Reuters
27 октября 2025, 21:26
ДТП в Ровенской области: жена водителя погибла на месте
27 октября 2025, 21:20
Силы обороны отразили наступление россиян в Донецкой области
27 октября 2025, 21:17
Под предлогом проверки купюр псевдоработники банка выманили у жительницы Тернопольщины 34 тыс. грн
27 октября 2025, 21:08
Зеленский назвал главную цель россиян в Донецкой области
27 октября 2025, 20:51
Львов продолжит реализовывать культурную стратегию даже без официального статуса: детали
27 октября 2025, 20:47
В Днепре спасают военного, получившего тяжелое ранение мозга
27 октября 2025, 20:45
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Владимир Фесенко
Алексей Гончаренко
Все блоги »