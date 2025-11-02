10:39  02 листопада
Росіяни пошкодили залізницю на Дніпропетровщині
10:11  02 листопада
Росіяни атакували Одещину дронами, є жертви
08:33  02 листопада
В Одесі стався скандал через російську музику у нічному клубі
02 листопада 2025, 09:35

Вночі росіяни знову масовано атакували територію України безпілотниками і ракетами

02 листопада 2025, 09:35
фото: rbc.ua
У ніч на неділю, 2 листопада армія РФ знову масовано атакувала територію України ударними безпілотниками та ракетами

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Повітряні сили.

Зокрема РФ випустила два балістичні ракети "Іскандер-М" з Брянської області РФ. А також 79 ударних БпЛА типу "Шахед", "Гербера" та інших – з напрямків Курськ, Міллерово, Орел і Приморсько-Ахтарськ.

Авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи та безпілотні системи Сил оборони відбивали повітряний напад по всій території країни.

Станом на 9:00 українська система ППО збила або подавила 67 ворожих дронів над північними, південними та східними областями.

Як повідомлялось, у ніч на 1 листопада РФ атакувала Україну 223 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів, близько 140 із них – "шахеди".

31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
