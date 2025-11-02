Вночі росіяни знову масовано атакували територію України безпілотниками і ракетами

фото: rbc.ua

У ніч на неділю, 2 листопада армія РФ знову масовано атакувала територію України ударними безпілотниками та ракетами

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Повітряні сили.

Зокрема РФ випустила два балістичні ракети "Іскандер-М" з Брянської області РФ. А також 79 ударних БпЛА типу "Шахед", "Гербера" та інших – з напрямків Курськ, Міллерово, Орел і Приморсько-Ахтарськ.

Авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи та безпілотні системи Сил оборони відбивали повітряний напад по всій території країни.

Станом на 9:00 українська система ППО збила або подавила 67 ворожих дронів над північними, південними та східними областями.

Як повідомлялось, у ніч на 1 листопада РФ атакувала Україну 223 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів, близько 140 із них – "шахеди".