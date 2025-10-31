19:12  31 октября
31 октября 2025, 21:44

В Украине трех производителей воды оштрафовали за ложь

31 октября 2025, 21:44
иллюстративное фото: из открытых источников
Трех производителей воды оштрафовали за ложь о свойствах на упаковке

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Антимонопольный комитет.

В ведомстве признали действия трех компаний – ООО "Лиранс", "Торговый дом "Моршинские источники" и "Шаянские источники" – нарушением законодательства о защите от недобросовестной конкуренции.

В частности, "Лиранс" и "Торговый дом "Моршинские источники" размещали на этикетках, вебсайтах и маркетплейсах неподтвержденные сведения о происхождении вод, способе изготовления и потребительских свойствах. По требованию ведомства компании не смогли предоставить документы, подтверждающие правдивость этих утверждений.

Кроме того, эксперты зафиксировали нарушения в действиях ООО "Шаянские источники", которое маркировало воду "Шаянська кремнієва" как минеральную природную столовую и приписывало ей свойства, не соответствующие действительности.

Напомним, прокурор САП по материалам детективов НАБУ направил в суд обвинительный акт по обвинению руководителя Антимонопольного комитета и его супруги в недекларировании имущества. Перед этим НАБУ завершило расследование в отношении председателя АМКУ Павла Кириленко.

31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
