В Украине трех производителей воды оштрафовали за ложь

иллюстративное фото: из открытых источников

Трех производителей воды оштрафовали за ложь о свойствах на упаковке

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Антимонопольный комитет.

В ведомстве признали действия трех компаний – ООО "Лиранс", "Торговый дом "Моршинские источники" и "Шаянские источники" – нарушением законодательства о защите от недобросовестной конкуренции.

В частности, "Лиранс" и "Торговый дом "Моршинские источники" размещали на этикетках, вебсайтах и маркетплейсах неподтвержденные сведения о происхождении вод, способе изготовления и потребительских свойствах. По требованию ведомства компании не смогли предоставить документы, подтверждающие правдивость этих утверждений.

Кроме того, эксперты зафиксировали нарушения в действиях ООО "Шаянские источники", которое маркировало воду "Шаянська кремнієва" как минеральную природную столовую и приписывало ей свойства, не соответствующие действительности.

Напомним, прокурор САП по материалам детективов НАБУ направил в суд обвинительный акт по обвинению руководителя Антимонопольного комитета и его супруги в недекларировании имущества. Перед этим НАБУ завершило расследование в отношении председателя АМКУ Павла Кириленко.