В Україні трьох виробників води оштрафували за брехню

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Трьох виробників води оштрафували за брехню про властивості на пакуванні

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Антимонопольний комітет.

У відомстві визнали дії трьох компаній – ТОВ "Ліранс", "Торговий дім "Моршинські джерела" та "Шаянські джерела" – порушенням законодавства про захист від недобросовісної конкуренції.

Зокрема "Ліранс" і "Торговий дім "Моршинські джерела" розміщували на етикетках, вебсайтах та маркетплейсах непідтверджені відомості про походження вод, спосіб виготовлення та споживчі властивості. На вимогу відомства компанії не змогли надати документів, які б підтвердили правдивість цих тверджень.

Крім того, експерти зафіксували порушення у діях ТОВ "Шаянські джерела", яке маркувало воду "Шаянська кремнієва" як мінеральну природну столову та приписувало їй властивості, які не відповідають дійсності.

