19:12  31 жовтня
На Житомирщині два автомобілі підірвались на мінах, є жертви
15:04  31 жовтня
На Закарпатті від початку 2025 року до ЄС втекли 15 прикордонників
14:38  31 жовтня
Початок листопада здивує аномальною погодою: синоптикиня пообіцяла українцям сюрпризи
UA | RU
UA | RU
31 жовтня 2025, 21:44

В Україні трьох виробників води оштрафували за брехню

31 жовтня 2025, 21:44
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Трьох виробників води оштрафували за брехню про властивості на пакуванні

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Антимонопольний комітет.

У відомстві визнали дії трьох компаній – ТОВ "Ліранс", "Торговий дім "Моршинські джерела" та "Шаянські джерела" – порушенням законодавства про захист від недобросовісної конкуренції.

Зокрема "Ліранс" і "Торговий дім "Моршинські джерела" розміщували на етикетках, вебсайтах та маркетплейсах непідтверджені відомості про походження вод, спосіб виготовлення та споживчі властивості. На вимогу відомства компанії не змогли надати документів, які б підтвердили правдивість цих тверджень.

Крім того, експерти зафіксували порушення у діях ТОВ "Шаянські джерела", яке маркувало воду "Шаянська кремнієва" як мінеральну природну столову та приписувало їй властивості, які не відповідають дійсності.

Нагадаємо, прокурор САП за матеріалами детективів НАБУ направив до суду обвинувальний акт за обвинуваченням керівника Антимонопольного комітету та його дружини у недекларуванні майна. Перед цим НАБУ завершило розслідування щодо голови АМКУ Павла Кириленка.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
законодавство порушення вода АМКУ
Четверту добу без води: у Львові триває ремонт магістрального водогону
26 жовтня 2025, 11:53
У водах Чорного моря зафіксовано перевищення допустимих показників забруднення
21 жовтня 2025, 16:49
На Полтавщині судитимуть двох ексдиректорів КП за незаконний видобуток води на 450 млн грн
09 жовтня 2025, 18:16
Всі новини »
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
На Херсонщині внаслідок російських атак поранено 17 осіб
31 жовтня 2025, 21:58
У США дали дозвіл на передачу Україні ракет Tomahawk
31 жовтня 2025, 20:53
Секрети кіберспортсменів: як оптимізувати ПК для максимальної швидкості
31 жовтня 2025, 20:40
На Дніпропетровщині внаслідок російського обстрілу загинула жінка
31 жовтня 2025, 20:27
Відключення світла 1 листопада: українців попередили про обмеження - які графіки
31 жовтня 2025, 20:20
Українські військові можуть подати рапорт на додаткову відпустку онлайн
31 жовтня 2025, 20:17
На Харківщині судили медсестру, яка заробила на оформленні інвалідності 200 тисяч
31 жовтня 2025, 19:55
"Зникли" більш ніж півтора мільйона: на Одещині викрили розкрадання коштів на закупівлях для ЗСУ
31 жовтня 2025, 19:40
Окупанти примусово депортували їх до РФ: Україні вдалось повернути ще одну групу дітей та підлітків, серед них - сироти
31 жовтня 2025, 19:25
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Остап Дроздов
Віталій Сич
Всі блоги »