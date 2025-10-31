19:12  31 жовтня
На Житомирщині два автомобілі підірвались на мінах, є жертви
На Закарпатті від початку 2025 року до ЄС втекли 15 прикордонників
Початок листопада здивує аномальною погодою: синоптикиня пообіцяла українцям сюрпризи
31 жовтня 2025, 20:17

Українські військові можуть подати рапорт на додаткову відпустку онлайн

31 жовтня 2025, 20:17
ілюстративне фото: з відкритих джерел
В "Армії+" тепер можна подати рапорт на додаткову відпустку

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Міністерство оборони.

На додаткову відпустку можуть претендувати захисники, які належать до таких категорій:

• учасники бойових дій та прирівняні до них;

• люди з інвалідністю внаслідок війни;

• учасники війни, зокрема ті, хто служив у Збройних силах СРСР під час війни, брав участь у бойових діях у складі міжнародного контингенту або в АТО;

• члени сімей загиблих/померлих ветеранів війни, захисників і захисниць;

• військові, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

Тривалість відпустки залежить від категорії заявника і може становити до 14 або 21 дня.

Нагадаємо, нещодавно в застосунку "Армія+" запрацювала нова функція для військових. Військовим дозволили онлайн-переведення між ЗСУ та Нацгвардією.

31 жовтня 2025
07 серпня 2025
