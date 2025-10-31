Українські військові можуть подати рапорт на додаткову відпустку онлайн
В "Армії+" тепер можна подати рапорт на додаткову відпустку
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Міністерство оборони.
На додаткову відпустку можуть претендувати захисники, які належать до таких категорій:
• учасники бойових дій та прирівняні до них;
• люди з інвалідністю внаслідок війни;
• учасники війни, зокрема ті, хто служив у Збройних силах СРСР під час війни, брав участь у бойових діях у складі міжнародного контингенту або в АТО;
• члени сімей загиблих/померлих ветеранів війни, захисників і захисниць;
• військові, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.
Тривалість відпустки залежить від категорії заявника і може становити до 14 або 21 дня.
Нагадаємо, нещодавно в застосунку "Армія+" запрацювала нова функція для військових. Військовим дозволили онлайн-переведення між ЗСУ та Нацгвардією.