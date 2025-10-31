Українські прикордонники зняли позитивне відео з нагоди Геловіна

фото: ДПСУ

Наші воїни не шукають страшилок – вони щодня дивляться в обличчя справжньому злу й перемагають його

Про це повідомили на офіційному сайті Державної прикордонної служби України, передає RegioNews.

"Навіть у святкових трендах – з гумором, креативом і незламним духом! Прикордонники – головні герої будь-якого сценарію!", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч з 31 жовтня на 1 листопада у світі відзначають Геловін – свято, що поєднує давні традиції та сучасні розваги. В Україні цей день дедалі більше набуває популярності. З нагоди Геловіну українці влаштовують костюмовані вечірки, тематичні фотосесії, прикрашають оселі гарбузами тощо.

