Початок листопада здивує аномальною погодою: синоптикиня пообіцяла українцям сюрпризи

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У суботу та неділю, 1-2 листопада, очікується тепла і сонячна погода

Про це повідомляє RegioNews із посиланням прогноз Наталки Діденко.

За її словами, на вихідних у денні години максимальна температура повітря становитиме +10…+14 градусів, на півдні та заході України очікується +12…+17 градусів.

У більшості областей України, і в суботу, і в неділю переважатиме суха погода, багато де буде сонячно.

Невеликі дощі ймовірні на Сумщині, Полтавщині, Харківщині, Луганщині, Донеччині.

У Києві найближчими днями буде тепло, +11…+13 градусів.

Раніше ми повідомляли про те, якою буде погода в останній день жовтня. За словами синоптикині Наталки Діденко, 31 жовтня в більшості регіонів України пануватиме тепла погода.