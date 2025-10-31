Початок листопада здивує аномальною погодою: синоптикиня пообіцяла українцям сюрпризи
У суботу та неділю, 1-2 листопада, очікується тепла і сонячна погода
Про це повідомляє RegioNews із посиланням прогноз Наталки Діденко.
За її словами, на вихідних у денні години максимальна температура повітря становитиме +10…+14 градусів, на півдні та заході України очікується +12…+17 градусів.
У більшості областей України, і в суботу, і в неділю переважатиме суха погода, багато де буде сонячно.
Невеликі дощі ймовірні на Сумщині, Полтавщині, Харківщині, Луганщині, Донеччині.
У Києві найближчими днями буде тепло, +11…+13 градусів.
Раніше ми повідомляли про те, якою буде погода в останній день жовтня. За словами синоптикині Наталки Діденко, 31 жовтня в більшості регіонів України пануватиме тепла погода.
