16:12  31 жовтня
Росіяни обстріляли Херсон, є жертви
15:04  31 жовтня
На Закарпатті від початку 2025 року до ЄС втекли 15 прикордонників
14:38  31 жовтня
Початок листопада здивує аномальною погодою: синоптикиня пообіцяла українцям сюрпризи
31 жовтня 2025, 14:19

Все більше українців вірять, що Україна буде процвітаючою і стане членом ЄС

31 жовтня 2025, 14:19
ілюстративне фото: з відкритих джерел
До 56% зріс відсоток українців, які вірять, що протягом 10 років Україна буде процвітаючою і перебувати у складі Євросоюзу

Як передає RegioNews, про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.

"Станом на початок жовтня 2025 року ми спостерігаємо відновлення оптимістичних настроїв і наразі вже 56% оптимістично оцінюються майбутнє країни (ріст з 43%). Натомість з 47% до 31% стало більше тих, хто вважає, що через 10 років Україна буде зруйнованою країною із значним відтоком населення", – йдеться у дослідженні.

За даними соціологів, тенденція, що більш молоді українці є більшими песимістами. Так, серед респондентів у віці 18-29 років 49% вважають, що Україна через 10 років буде процвітаючою країною, а 39%, навпаки, бачать її зруйнованою. Тобто баланс оптимістичних-песимістичних оцінок становить +10% (на рівні України в цілому показник +25%). Серед уже 30-59 річних баланс оцінок +23%, а серед 60+ річних – +39%. Подібна тенденція простежується і у випадку оцінку руху до єдності / розколу.

Учасниками опитування стали 1008 респондентів у віці 18 років і старше.

Нагадаємо, нещодавнє опитування Київського міжнародного інституту соціології показало, що держава була неготова до вторгнення РФ. Так вважають 8 із 10 опитаних.

Україна соціологія опитування ЄС суспільство
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
