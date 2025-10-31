Все більше українців вірять, що Україна буде процвітаючою і стане членом ЄС

ілюстративне фото: з відкритих джерел

До 56% зріс відсоток українців, які вірять, що протягом 10 років Україна буде процвітаючою і перебувати у складі Євросоюзу

Як передає RegioNews, про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.

"Станом на початок жовтня 2025 року ми спостерігаємо відновлення оптимістичних настроїв і наразі вже 56% оптимістично оцінюються майбутнє країни (ріст з 43%). Натомість з 47% до 31% стало більше тих, хто вважає, що через 10 років Україна буде зруйнованою країною із значним відтоком населення", – йдеться у дослідженні.

За даними соціологів, тенденція, що більш молоді українці є більшими песимістами. Так, серед респондентів у віці 18-29 років 49% вважають, що Україна через 10 років буде процвітаючою країною, а 39%, навпаки, бачать її зруйнованою. Тобто баланс оптимістичних-песимістичних оцінок становить +10% (на рівні України в цілому показник +25%). Серед уже 30-59 річних баланс оцінок +23%, а серед 60+ річних – +39%. Подібна тенденція простежується і у випадку оцінку руху до єдності / розколу.

Учасниками опитування стали 1008 респондентів у віці 18 років і старше.

Нагадаємо, нещодавнє опитування Київського міжнародного інституту соціології показало, що держава була неготова до вторгнення РФ. Так вважають 8 із 10 опитаних.