Фото: ГБР

ГБР разоблачило масштабную схему незаконной вырубки дубов в шести областях Украины, ущерб от которой оценивается в десятки миллионов гривен

Об этом сообщает ГБР, передает RegioNews.

Операция длилась несколько месяцев и была направлена ​​на выявление коррупционных схем в лесной отрасли – от местных лесничеств до центральных структур.

По данным следствия, к противоправной деятельности причастны владелец двух частных компаний по переработке древесины и руководитель филиала "Центрального лесного офиса" ГП "Леса Украины". Предприниматели договаривались с должностным лицом о незаконной вырубке дубов на подконтрольных территориях и отпускали древесину вне официального учета. За "сотрудничество" бизнесмен передал чиновнику взятку.

Правоохранители изъяли документы и деньги

Чтобы легализовать незаконную древесину, подчиненные предпринимателя производили фиктивные документы, через которые продукция якобы реализовывалась легально. Часть древесины переправлялась между собственными фирмами, а переработанную продукцию экспортировали за границу через третье предприятие, оформленное на знакомого бизнесмена.

Только в октябре 2025 года предприниматель передал служащему свыше 2 млн. грн. за более 98 кубометров незаконно срубленных дубов, после чего их задержали во время передачи денег.

Следствие продолжается в шести областях

Предприниматель уведомлен о подозрении за предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, должностному лицу – за получение взятки в особо крупном размере. Обоим грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества. Досудебное расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что на Прикарпатье ГБР разоблачило масштабную схему незаконной вырубки деревьев в Нацпарке "Гуцульщина". По предварительным оценкам, ущерб от деятельности руководства "Кутского лесхоза" может превышать 700 млн грн, а следствие продолжается.