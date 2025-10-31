Незаконная вырубка дубов в шести областях: ГБР разоблачило масштабную схему экспорта древесины
ГБР разоблачило масштабную схему незаконной вырубки дубов в шести областях Украины, ущерб от которой оценивается в десятки миллионов гривен
Об этом сообщает ГБР, передает RegioNews.
Операция длилась несколько месяцев и была направлена на выявление коррупционных схем в лесной отрасли – от местных лесничеств до центральных структур.
По данным следствия, к противоправной деятельности причастны владелец двух частных компаний по переработке древесины и руководитель филиала "Центрального лесного офиса" ГП "Леса Украины". Предприниматели договаривались с должностным лицом о незаконной вырубке дубов на подконтрольных территориях и отпускали древесину вне официального учета. За "сотрудничество" бизнесмен передал чиновнику взятку.
Чтобы легализовать незаконную древесину, подчиненные предпринимателя производили фиктивные документы, через которые продукция якобы реализовывалась легально. Часть древесины переправлялась между собственными фирмами, а переработанную продукцию экспортировали за границу через третье предприятие, оформленное на знакомого бизнесмена.
Только в октябре 2025 года предприниматель передал служащему свыше 2 млн. грн. за более 98 кубометров незаконно срубленных дубов, после чего их задержали во время передачи денег.
Предприниматель уведомлен о подозрении за предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, должностному лицу – за получение взятки в особо крупном размере. Обоим грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества. Досудебное расследование продолжается.
Ранее сообщалось, что на Прикарпатье ГБР разоблачило масштабную схему незаконной вырубки деревьев в Нацпарке "Гуцульщина". По предварительным оценкам, ущерб от деятельности руководства "Кутского лесхоза" может превышать 700 млн грн, а следствие продолжается.