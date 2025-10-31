Фото: ДБР

ДБР викрило масштабну схему незаконної вирубки дубів у шести областях України, збитки від якої оцінюють у десятки мільйонів гривень

Про це повідомляє ДБР, передає RegioNews.

Операція тривала кілька місяців і була спрямована на виявлення корупційних схем у лісовій галузі – від місцевих лісництв до центральних структур.

За даними слідства, до протиправної діяльності причетні власник двох приватних компаній із переробки деревини та керівник філії "Центрального лісового офісу" ДП "Ліси України". Підприємці домовлялися з посадовцем про незаконну вирубку дубів на підконтрольних територіях і відпускали деревину поза офіційним обліком. За "співпрацю" бізнесмен передав посадовцю хабар.

Правоохоронці вилучили документи та гроші

Щоб легалізувати незаконну деревину, підлеглі підприємця виготовляли фіктивні документи, через які продукція нібито реалізовувалася легально. Частину деревини переправляли між власними фірмами, а перероблену продукцію експортували за кордон через третє підприємство, оформлене на знайомого бізнесмена.

Лише у жовтні 2025 року підприємець передав службовцю понад 2 млн грн за понад 98 кубометрів незаконно зрубаних дубів, після чого їх затримали під час передачі грошей.

Слідство триває у шести областях

Підприємцю повідомлено про підозру за надання неправомірної вигоди службовій особі, посадовцю – за одержання хабара в особливо великому розмірі. Обом загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.

Раніше повідомлялося, на Прикарпатті ДБР викрило масштабну схему незаконної вирубки дерев у Нацпарку "Гуцульщина". За попередніми оцінками, збитки від діяльності керівництва "Кутського лісгоспу" можуть перевищувати 700 млн грн, а слідство триває.