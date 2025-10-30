17:43  30 октября
Россияне атаковали телебашню в центре Чернигова
17:35  30 октября
На Полтавщине в ТЦК произошла стрельба, есть раненые
17:27  30 октября
В Киеве на почте взорвалась посылка
30 октября 2025, 18:45

Украинцев предупредили о важных изменениях в маршруте поезда Варшава-Киев

30 октября 2025, 18:45
Читайте також
фото: suspilne.media
Читайте також
українською мовою

Поезд №68/67 сообщением "Варшава-Киев" 30 октября будет курсировать с изменениями. По техническим причинам будет дополнительная пересадка

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укрзализныцю.

"Сегодняшний рейс из Варшавы будет проходить с небольшими изменениями – по техническим причинам будет дополнительная пересадка", – говорится в сообщении.

Как будет организована поездка:

1. На станции Варшава-Восточная садитесь в любой из трех дополнительных вагонов поезда Интерсити №12010.

2. Ваши билеты действительны, места можно занимать в произвольном порядке – главное, чтобы всем было удобно.

3. В Люблине пассажиры вагонов 1, 2, 3, 5, 6 и 7 пересаживаются в наш поезд №68/67 Варшава-Киев, который дальше следует в столицу.

4. Пассажиры 4-го вагона продолжают путешествие по Интерсити №12010 до станции Хелм. Там вас ждет дополнительный вагон №16, прицепленный к поезду №20 Хелм-Киев.

"Мы искренне извиняемся за неудобства – техника иногда подбрасывает сюрпризы, но мы сделали все, чтобы вы все равно комфортно и без стресса добрались домой", – добавили в компании.

Ранее Укрзализныця предупредила об изменениях движения поездов и задержках из-за российских атак. Перевозчик сообщил об усложнении движения из-за обстрелов в нескольких регионах.


В Киеве на почте взорвалась посылка
30 октября 2025, 17:27
В Киеве задержали студента вуза, который сбывал наркотики однокурсникам
30 октября 2025, 14:17
В Киеве гражданина Турции подозревают в сексуальном насилии над 10-летним мальчиком
29 октября 2025, 19:43
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
В Днепропетровской области 19-летний парень поджег авто за деньги
30 октября 2025, 19:55
Круглосуточные ограничения электроэнергии: в Укрэнерго предупредили украинцев о графиках отключений на 31 октября
30 октября 2025, 19:35
На Прикарпатье адвокат "продавал" инвалидность уклонистам и возможность служить в тылу
30 октября 2025, 18:55
Названа одна из возможных причин стрельбы в Кременчугском РТЦК в Полтавской области
30 октября 2025, 18:33
Задушил во время ссоры: на Волыни мужчина убил собственную жену
30 октября 2025, 18:20
В Кременчуге мужчина открыл огонь по военнослужащим ТЦК
30 октября 2025, 18:19
Зеленский подписал законы, продолжающие военное положение и мобилизацию
30 октября 2025, 18:10
В Ладыжине Винницкой области объявили трехдневный траур за девочкой, которую убили россияне
30 октября 2025, 17:59
Просили помощи и еды: подростки из Днепропетровщины ограбили пенсионерку в Виннице
30 октября 2025, 17:55
