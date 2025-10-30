Украинцев предупредили о важных изменениях в маршруте поезда Варшава-Киев
Поезд №68/67 сообщением "Варшава-Киев" 30 октября будет курсировать с изменениями. По техническим причинам будет дополнительная пересадка
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укрзализныцю.
"Сегодняшний рейс из Варшавы будет проходить с небольшими изменениями – по техническим причинам будет дополнительная пересадка", – говорится в сообщении.
Как будет организована поездка:
1. На станции Варшава-Восточная садитесь в любой из трех дополнительных вагонов поезда Интерсити №12010.
2. Ваши билеты действительны, места можно занимать в произвольном порядке – главное, чтобы всем было удобно.
3. В Люблине пассажиры вагонов 1, 2, 3, 5, 6 и 7 пересаживаются в наш поезд №68/67 Варшава-Киев, который дальше следует в столицу.
4. Пассажиры 4-го вагона продолжают путешествие по Интерсити №12010 до станции Хелм. Там вас ждет дополнительный вагон №16, прицепленный к поезду №20 Хелм-Киев.
"Мы искренне извиняемся за неудобства – техника иногда подбрасывает сюрпризы, но мы сделали все, чтобы вы все равно комфортно и без стресса добрались домой", – добавили в компании.
Ранее Укрзализныця предупредила об изменениях движения поездов и задержках из-за российских атак. Перевозчик сообщил об усложнении движения из-за обстрелов в нескольких регионах.