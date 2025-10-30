17:43  30 жовтня
30 жовтня 2025, 18:45

Українців попередили про важливі зміни в маршруті потяга Варшава-Київ

30 жовтня 2025, 18:45
фото: suspilne.media
Потяг №68/67 сполученням «Варшава-Київ» 30 жовтня курсуватиме зі змінами. Через технічні причини буде додаткова пересадка

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Укрзалізницю.

"Сьогоднішній рейс із Варшави проходитиме з невеликими змінами — через технічні причини буде додаткова пересадка", – йдеться у повідомленні.

Як буде організовано поїздку:

1. На станції Варшава-Всходня сідайте до будь-якого з трьох додаткових вагонів поїзда Інтерсіті №12010.

2. Ваші квитки дійсні, місця можна займати у довільному порядку – головне, щоб усім було зручно.

3. У Любліні пасажири вагонів 1, 2, 3, 5, 6 і 7 пересідають до нашого поїзда №68/67 Варшава-Київ, який далі прямує до столиці.

4. Пасажири 4-го вагону продовжують подорож Інтерсіті №12010 до станції Хелм. Там на вас чекатиме додатковий вагон №16, причеплений до поїзда №20 Хелм-Київ.

"Ми щиро перепрошуємо за незручності – техніка іноді підкидає сюрпризи, але ми зробили все, щоб ви все одно комфортно та без стресу дісталися додому", – додали у компанії.

Раніше Укрзалізниця попередила про зміни руху поїздів та затримки через російські атаки. Перевізник повідомив про ускладнення руху через обстріли у кількох регіонах.

