24 октября 2025, 08:17

Укрзализныця предупредила об изменениях движения поездов и задержках из-за российских атак

24 октября 2025, 08:17
Перевозчик сообщил об усложнении движения из-за обстрелов в нескольких регионах

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укрзализныцю.

"В связи с массированными обстрелами имеем усложненное движение сразу в нескольких регионах, задействуем комбинированную транспортировку, резервную тягу и кое-где объездные маршруты", – говорится в сообщении.

Кировоградщина

В результате обстрела ночью была повреждена железнодорожная инфраструктура. Пожары оперативно ликвидированы, пострадавших нет (ведь все вовремя переместились в укрытие), габарит восстановлен по обоим путям. Впрочем, задержки на обесточенном участке затронули 4 поезда из-за движения под резервными тепловозами:

  • 51/52 Одесса – Запорожье
  • 127/128 Львов – Запорожье
  • 7/8 Харьков – Одесса
  • 53/54 Днепр – Одесса

Среднее время задержки – более 2 часов.

Харьковщина

Из-за ограничений в движении, вызванных обстрелами, к Лозовому поезду движутся по измененному маршруту с задержками, применяется комбинированная логистика.

Так, ночью автобусным сообщением при помощи местных властей в Харьковской области доставили пассажиров поезда №92/91 Краматорск – Одесса – Краматорск.

Изменил маршрут движения поезд №103/104 Краматорск – Львов. Несмотря на задержку и обходной путь этим рейсом успешно проведена и плановая гражданская эвакуация из Лозовой 19 маломобильных пассажиров, 2 кота и собачка.

В дальнейшем сегодня по объездному маршруту через Мерефу с задержкой в районе 2 часов будут двигаться поезда:

  • №102 Херсон – Краматорск
  • №104 Львов – Краматорск
  • №712 Киев – Краматорск

Сумщина

Применяется комбинированная логистика поезд + автобус.

В частности, пассажиров поезда №787 Терещенска – Киев доставляем автобусами в Конотоп, где организована посадка к поезду №779 Сумы – Киев.

Напомним, из-за обострения ситуации безопасности в отдельных регионах Украины с 21 октября меняют маршруты ряда пригородных поездов.

