Известный украинский сайт оштрафован почти на 5 млн грн: какая причина

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Экономическую правду".

Как отмечается, государственное агентство по контролю за игорным и лотерейным бизнесом PlayCity наложило 4,8 млн грн штрафа на спортивный сайт Tribuna за нарушение, допущенное при рекламировании азартных игр.

Медиаресурс обязали уплатить штраф в государственный бюджет не позднее трех месяцев со дня вступления решения в законную силу. Однако решение может быть обжаловано в административный суд.

Напомним, в конце августа 2025 в госбюджет Украины перечислено более 2,6 млрд грн, конфискованных в деятельности онлайн-казино "Pin-Up". Передача средств в бюджет является частью системной работы правоохранительных органов по борьбе с нелегальным игорным бизнесом в Украине и восстановлением государственных ресурсов.