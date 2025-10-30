17:43  30 октября
30 октября 2025, 16:59

Известный украинский сайт оштрафован почти на 5 млн грн: какая причина

30 октября 2025, 16:59
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
PlayCity на 4,8 миллиона гривен оштрафовало спортивный сайт Tribuna

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Экономическую правду".

Как отмечается, государственное агентство по контролю за игорным и лотерейным бизнесом PlayCity наложило 4,8 млн грн штрафа на спортивный сайт Tribuna за нарушение, допущенное при рекламировании азартных игр.

Медиаресурс обязали уплатить штраф в государственный бюджет не позднее трех месяцев со дня вступления решения в законную силу. Однако решение может быть обжаловано в административный суд.

Напомним, в конце августа 2025 в госбюджет Украины перечислено более 2,6 млрд грн, конфискованных в деятельности онлайн-казино "Pin-Up". Передача средств в бюджет является частью системной работы правоохранительных органов по борьбе с нелегальным игорным бизнесом в Украине и восстановлением государственных ресурсов.

