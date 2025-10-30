Відомий український сайт оштрафували майже на 5 млн грн: яка причина

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на "Економічну правду".

Як зазначається, державне агентство з контролю за гральним та лотерейним бізнесом PlayCity наклало 4,8 млн грн штрафу на спортивний сайт Tribuna за порушення, допущене при рекламуванні азартних ігор.

Медіаресурс зобов'язали сплатити штраф до державного бюджету не пізніше трьох місяців з дня набрання рішенням законної сили. Проте, рішення може бути оскаржено до адміністративного суду.

Нагадаємо, наприкінці серпня 2025 року до держбюджету України перераховано понад 2,6 млрд грн, конфіскованих у діяльності онлайн-казино "Pin-Up". Передача коштів до бюджету є частиною системної роботи правоохоронних органів із боротьби з нелегальним гральним бізнесом в Україні та відновленням державних ресурсів.