16:39  30 жовтня
Ексмеру Одеси Труханову хочуть змінити запобіжний захід
14:16  30 жовтня
У Львові "блогерка" принижувала ЗСУ та жителів західних регіонів: поліція відкрила справу
12:13  30 жовтня
Дрон ударив по Сумах серед білого дня: момент атаки
30 жовтня 2025, 16:09

Стало відомо, якою буде погода в останній день жовтня

30 жовтня 2025, 16:09
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Жовтень завершується теплою красивою погодою

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прогноз Наталки Діденко.

За її словами, 31 жовтня дощі найбільш ймовірні на півночі та північному сході України. На решті території – без опадів.

Тепла погода втримається у південній частині, там стовпчики термометрів підіймуться до +15…+19 градусів.

Трохи прохолодніше буде у північних областях, вдень там очікується +9…+13 градусів, на решті території України буде +11…+15 градусів.

Вітер буде західний, рвучкий, іноді з штормовими поривами до 15-18 метрів за секунду.

У Києві 31-го жовтня місцями невеликий дощ, рвучкий західний вітер та максимальна температура повітря +10…+11 градусів

"Загалом, найближчим часом, в Україні переважатиме помірно тепла погода, без нічних "мінусів" якихось серйозних, а вдень в межах +10…+14 градусів, на півдні на пару градусів вище", – підсумувала Н.Діденко.

Нагадаємо, заслужена метеорологиня України, докторка фізико-математичних наук Вазіра Мартазінова повідомила, що прийдешня зима може бути рекордно холодною та непередбачуваною.

погода прогноз Синоптики осінь
Жовтень завершиться в Україні теплою погодою
29 жовтня 2025, 13:07
Синоптикиня попередила про мінливу погоду із дощами та вітром
28 жовтня 2025, 15:14
Карпати накриє штормовий вітер: синоптики попередили про небезпеку
28 жовтня 2025, 07:15
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
