Стало відомо, якою буде погода в останній день жовтня

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прогноз Наталки Діденко.

За її словами, 31 жовтня дощі найбільш ймовірні на півночі та північному сході України. На решті території – без опадів.

Тепла погода втримається у південній частині, там стовпчики термометрів підіймуться до +15…+19 градусів.

Трохи прохолодніше буде у північних областях, вдень там очікується +9…+13 градусів, на решті території України буде +11…+15 градусів.

Вітер буде західний, рвучкий, іноді з штормовими поривами до 15-18 метрів за секунду.

У Києві 31-го жовтня місцями невеликий дощ, рвучкий західний вітер та максимальна температура повітря +10…+11 градусів

"Загалом, найближчим часом, в Україні переважатиме помірно тепла погода, без нічних "мінусів" якихось серйозних, а вдень в межах +10…+14 градусів, на півдні на пару градусів вище", – підсумувала Н.Діденко.

Нагадаємо, заслужена метеорологиня України, докторка фізико-математичних наук Вазіра Мартазінова повідомила, що прийдешня зима може бути рекордно холодною та непередбачуваною.