Стало відомо, якою буде погода в останній день жовтня
Жовтень завершується теплою красивою погодою
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прогноз Наталки Діденко.
За її словами, 31 жовтня дощі найбільш ймовірні на півночі та північному сході України. На решті території – без опадів.
Тепла погода втримається у південній частині, там стовпчики термометрів підіймуться до +15…+19 градусів.
Трохи прохолодніше буде у північних областях, вдень там очікується +9…+13 градусів, на решті території України буде +11…+15 градусів.
Вітер буде західний, рвучкий, іноді з штормовими поривами до 15-18 метрів за секунду.
У Києві 31-го жовтня місцями невеликий дощ, рвучкий західний вітер та максимальна температура повітря +10…+11 градусів
"Загалом, найближчим часом, в Україні переважатиме помірно тепла погода, без нічних "мінусів" якихось серйозних, а вдень в межах +10…+14 градусів, на півдні на пару градусів вище", – підсумувала Н.Діденко.
Нагадаємо, заслужена метеорологиня України, докторка фізико-математичних наук Вазіра Мартазінова повідомила, що прийдешня зима може бути рекордно холодною та непередбачуваною.