В Резерв+ можно будет получить новые отсрочки
Министерство обороны запустило бета-тестирование двух новых видов отсрочок от военной службы, которые можно будет оформить онлайн
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.
В частности, получить отсрочку онлайн смогут:
- отец или мать, самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет;
- люди, ухаживающие за отцом или матерью с инвалидностью.
Чтобы получить отсрочку через Резерв+, нужно подать запрос, далее система проверяет основания в государственных реестрах, в случае подтверждения отсрочка предоставляется и информация об этом появляется в электронном военном документе.
Напомним, родители детей с инвалидностью могут получить отсрочку в Резерв+. Соответствующая опция заработала в середине октября 2025 года.
