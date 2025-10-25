09:22  25 октября
В результате ночной ракетной атаки на Киев один человек погиб, 10 – ранены
22:40  24 октября
У автовокзала Днепра нашли человеческие останки: стало известно, что там было раньше
18:31  24 октября
В Луцке 13-летний мальчик скончался после съеденной шаурмы – не успел доехать в больницу
25 октября 2025, 11:25

В Резерв+ можно будет получить новые отсрочки

25 октября 2025, 11:25
иллюстративное фото: из открытых источников
Министерство обороны запустило бета-тестирование двух новых видов отсрочок от военной службы, которые можно будет оформить онлайн

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

В частности, получить отсрочку онлайн смогут:

  • отец или мать, самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет;
  • люди, ухаживающие за отцом или матерью с инвалидностью.

Чтобы получить отсрочку через Резерв+, нужно подать запрос, далее система проверяет основания в государственных реестрах, в случае подтверждения отсрочка предоставляется и информация об этом появляется в электронном военном документе.

Напомним, родители детей с инвалидностью могут получить отсрочку в Резерв+. Соответствующая опция заработала в середине октября 2025 года.

Минобороны армия отсрочка Резерв+
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
В результате ночной ракетной атаки на Киев один человек погиб, 10 – ранены
