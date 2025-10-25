В Резерв+ можно будет получить новые отсрочки

иллюстративное фото: из открытых источников

Министерство обороны запустило бета-тестирование двух новых видов отсрочок от военной службы, которые можно будет оформить онлайн

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

В частности, получить отсрочку онлайн смогут:

отец или мать, самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет;

люди, ухаживающие за отцом или матерью с инвалидностью.

Чтобы получить отсрочку через Резерв+, нужно подать запрос, далее система проверяет основания в государственных реестрах, в случае подтверждения отсрочка предоставляется и информация об этом появляется в электронном военном документе.

Напомним, родители детей с инвалидностью могут получить отсрочку в Резерв+. Соответствующая опция заработала в середине октября 2025 года.