16:15  29 жовтня
У Тернополі чоловік намагався відкупитися, щоб його не везли у ТЦК
13:22  29 жовтня
На Прикарпатті випало майже метр снігу
09:15  29 жовтня
На Донеччині дрон РФ атакував журналістку: український військовий його збив
UA | RU
UA | RU
29 жовтня 2025, 16:38

Відстрочки від мобілізації через ЦНАП: у Мінцифри пояснили, як працюватиме нова система з 1 листопада

29 жовтня 2025, 16:38
Читайте также на русском языке
Читайте также
на русском языке

З 1 листопада в Україні починає діяти нова система оформлення відстрочок від мобілізації, яка дозволить подавати заяви через Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП)

Про це повідомила заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Коваль в етері телемарафону "Єдині новини", передає RegioNews.

За її словами, відстрочка автоматично поновлюватиметься лише у тих військовозобов’язаних, щодо яких є актуальні дані в державних реєстрах. Якщо ж інформації немає або з’явилися нові підстави для відстрочки — наприклад, народження третьої дитини, — потрібно буде звернутися до ЦНАП із пакетом документів.

"У першу чергу це стосується тих, хто не зміг отримати автоматичне поновлення відстрочки. У таких випадках слід звернутися в ЦНАП і надати документи, які підтверджують право на відстрочку", — пояснила Коваль.

Документи залежно від типу відстрочки прийматиме адміністратор ЦНАП, який передаватиме їх на розгляд комісії Територіального центру комплектування (ТЦК). Саме ТЦК ухвалює рішення про надання або відмову у відстрочці.

Після схвалення рішення військовозобов’язаний зможе переглянути статус відстрочки у застосунку "Резерв+" або на порталі "Дія", а також отримати електронний військово-обліковий документ чи забрати його безпосередньо у ЦНАПі.

Водночас Коваль застерегла, що до 1 листопада ЦНАПи не мають технічної можливості приймати такі заяви.

"У деяких регіонах ТЦК уже почали направляти людей у ЦНАПи — це неправомірно. Постанова набирає чинності лише з 1 листопада, тож до цієї дати діє старий механізм через ТЦК", — наголосила посадовиця.

Чиновниця також закликала військовозобов’язаних повідомляти в Мінцифри про випадки, коли ЦНАПи відмовляються приймати документи після 1 листопада, — міністерство реагуватиме оперативно.

За даними Мінцифри, для близько 80% військовозобов’язаних відстрочка продовжиться автоматично — без необхідності особистого звернення.

Важливо: 1 листопада подати заяву на відстрочку можна буде лише в тих ЦНАПах, які працюють у суботу, тому українцям радять заздалегідь перевірити графік роботи свого центру.

До кінця жовтня військовозобов’язані ще можуть подати заяви за старим порядком безпосередньо у ТЦК. Однак уже з 1 листопада подати документи на відстрочку можна буде виключно через застосунок Резерв+ або у Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП).

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
відтермінування мобілізація Резерв+ ЦНАП
Заручники у Луцьку: чоловік погрожував трьом дітям і вимагав відстрочку – вирок суду
29 жовтня 2025, 15:11
Смерть мобілізованого Романа Сопіна у ТЦК Києва: адвокат оприлюднив висновок судмедекспертизи
28 жовтня 2025, 14:21
Журналіст Гордон зізнався, чому не воюють його сини призовного віку
27 жовтня 2025, 21:33
Всі новини »
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
Трамп у Південній Кореї: золота корона, орден і королівський прийом
29 жовтня 2025, 18:07
В Україні зросла середня зарплата
29 жовтня 2025, 18:05
Оточення Покровська та Куп’янська немає: ЦПД спростував фейки
29 жовтня 2025, 17:50
Вперше в історії: європейська країна обмежила швидкість пішоходів на тротуарах
29 жовтня 2025, 17:07
За колишнього суддю Верховного суду Богдана Львова внесли 20 млн грн застави
29 жовтня 2025, 16:52
Зустріч Трампа з Сі Цзіньпіном: що планує досягти президент США
29 жовтня 2025, 16:42
На Півдні українські прикордонники спалили ворожі спецавтомобілі
29 жовтня 2025, 16:26
Жителів окупованого Запоріжжя цілий рік будуть призивати до російської армії - ЗМІ
29 жовтня 2025, 16:25
У Тернополі чоловік намагався відкупитися, щоб його не везли у ТЦК
29 жовтня 2025, 16:15
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Віктор Шлінчак
Олексій Гончаренко
Всі блоги »