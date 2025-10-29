Відстрочки від мобілізації через ЦНАП: у Мінцифри пояснили, як працюватиме нова система з 1 листопада

З 1 листопада в Україні починає діяти нова система оформлення відстрочок від мобілізації, яка дозволить подавати заяви через Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП)

Про це повідомила заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Коваль в етері телемарафону "Єдині новини", передає RegioNews.

За її словами, відстрочка автоматично поновлюватиметься лише у тих військовозобов’язаних, щодо яких є актуальні дані в державних реєстрах. Якщо ж інформації немає або з’явилися нові підстави для відстрочки — наприклад, народження третьої дитини, — потрібно буде звернутися до ЦНАП із пакетом документів.

"У першу чергу це стосується тих, хто не зміг отримати автоматичне поновлення відстрочки. У таких випадках слід звернутися в ЦНАП і надати документи, які підтверджують право на відстрочку", — пояснила Коваль.

Документи залежно від типу відстрочки прийматиме адміністратор ЦНАП, який передаватиме їх на розгляд комісії Територіального центру комплектування (ТЦК). Саме ТЦК ухвалює рішення про надання або відмову у відстрочці.

Після схвалення рішення військовозобов’язаний зможе переглянути статус відстрочки у застосунку "Резерв+" або на порталі "Дія", а також отримати електронний військово-обліковий документ чи забрати його безпосередньо у ЦНАПі.

Водночас Коваль застерегла, що до 1 листопада ЦНАПи не мають технічної можливості приймати такі заяви.

"У деяких регіонах ТЦК уже почали направляти людей у ЦНАПи — це неправомірно. Постанова набирає чинності лише з 1 листопада, тож до цієї дати діє старий механізм через ТЦК", — наголосила посадовиця.

Чиновниця також закликала військовозобов’язаних повідомляти в Мінцифри про випадки, коли ЦНАПи відмовляються приймати документи після 1 листопада, — міністерство реагуватиме оперативно.

За даними Мінцифри, для близько 80% військовозобов’язаних відстрочка продовжиться автоматично — без необхідності особистого звернення.

Важливо: 1 листопада подати заяву на відстрочку можна буде лише в тих ЦНАПах, які працюють у суботу, тому українцям радять заздалегідь перевірити графік роботи свого центру.

До кінця жовтня військовозобов’язані ще можуть подати заяви за старим порядком безпосередньо у ТЦК. Однак уже з 1 листопада подати документи на відстрочку можна буде виключно через застосунок Резерв+ або у Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП).