21:17  27 октября
Силы обороны отразили наступление россиян в Донецкой области
20:07  27 октября
РФ атаковала важный энергообъект на Черниговщине
16:59  27 октября
Завтра в Украине будет дождь, кое-где выпадет снег
UA | RU
27 октября 2025, 21:33

Журналист Гордон признался, почему не воюют его сыновья призывного возраста

27 октября 2025, 21:33
Украинский журналист Дмитрий Гордон поделился несколькими личными подробностями о своей семье, но признал, что из-за вопроса безопасности вынужден скрывать большинство информации

Об этом Дмитрий Гордон рассказал в интервью журналистке Алине Доротюк, передает RegioNews.

Журналист сказал, что не может раскрывать, где сейчас живут его трое сыновей и четверо дочерей.

"Из-за опасности моей и моей семьи, все, что касается моих детей, ничего рассказывать не могу. Они не в Украине, потому что здесь опасно", – отметил Гордон.

Также он прокомментировал, проявляли ли его сыновья желание вступить в ряды Вооруженных сил Украины. По словам журналиста, двое из них родились за границей и имеют другое гражданство.

"Один из них имеет гражданство США, второй много-много лет живет в Америке. У третьего сына болезнь, без его ведома не могу сказать какую", – объяснил Дмитрий Гордон.

Интервьюерша не стала уточнять, в каких именно странах сейчас находятся дети журналиста. Сам Гордон подчеркнул, что вопрос безопасности его семьи является для него приоритетным.

журналист мобилизация
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
