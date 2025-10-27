Украинский журналист Дмитрий Гордон поделился несколькими личными подробностями о своей семье, но признал, что из-за вопроса безопасности вынужден скрывать большинство информации

Об этом Дмитрий Гордон рассказал в интервью журналистке Алине Доротюк, передает RegioNews.

Журналист сказал, что не может раскрывать, где сейчас живут его трое сыновей и четверо дочерей.

"Из-за опасности моей и моей семьи, все, что касается моих детей, ничего рассказывать не могу. Они не в Украине, потому что здесь опасно", – отметил Гордон.

Также он прокомментировал, проявляли ли его сыновья желание вступить в ряды Вооруженных сил Украины. По словам журналиста, двое из них родились за границей и имеют другое гражданство.

"Один из них имеет гражданство США, второй много-много лет живет в Америке. У третьего сына болезнь, без его ведома не могу сказать какую", – объяснил Дмитрий Гордон.

Интервьюерша не стала уточнять, в каких именно странах сейчас находятся дети журналиста. Сам Гордон подчеркнул, что вопрос безопасности его семьи является для него приоритетным.