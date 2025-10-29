Жовтень завершиться в Україні теплою погодою
У четвер, 30-го жовтня, протягом дня температура повітря становитиме +12…+16 градусів, на півдні та заході подекуди до +18 градусів
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прогноз погоди від Наталки Діденко.
Дещо прохолодніше буде на Сумщині, Харківщині, Полтавщині, вдень там очікується +10…+13 градусів.
Дощі завтра вночі можливі на сході. Ввечері опади очікуються і у західних областях.
У Києві 30-го жовтня дощів не передбачається, протягом дня повітря прогріється до +14 градусів.
Як повідомлялось, у середу, 29 жовтня, в Україні через діяльність атмосферних фронтів очікуються дощі різної інтенсивності, від невеликих до помірних. Про це попередила синоптикиня Наталка Діденко.
