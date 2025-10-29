09:15  29 жовтня
На Донеччині дрон РФ атакував журналістку: український військовий його збив
00:30  29 жовтня
Україна збільшила експорт сирів: показник перевищує 40 мільйонів доларів
09:22  29 жовтня
На Буковині судили майора ТЦК за незаконну мобілізацію чоловіка: призовник виявився студентом
29 жовтня 2025, 07:24

Ватикан закликає до активних дій для припинення війни в Україні

29 жовтня 2025, 07:24
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Державний секретар Ватикану кардинал П'єтро Паролін звернувся до міжнародної спільноти із закликом докласти всіх можливих зусиль для припинення конфліктів у світі, зокрема війни в Україні

Про це повідомляє Vatican News, передає RegioNews.

Кардинал виступив перед пресою у межах заходу в дитячій лікарні Bambino Gesù у Римі. Він наголосив, що "внесок кожного дійсно необхідний, щоб зробити кілька кроків до миру" в Україні та закликав до обережності й водночас до надії у вирішенні проблеми війни.

"Нелегко відповісти" на питання про конкретні кроки для досягнення перемир'я, зазначив Паролін.

"Якби ми знали, ми б уже їх зробили. Я вважаю, що деякі переговори вже ведуться, хоча, можливо, непублічно", – додав він, ще раз підкресливши надію, що ці переговори принесуть результат.

Держсекретар Ватикану також акцентував на необхідності широкої підтримки з боку міжнародної спільноти.

"Безумовно, необхідна участь Сполучених Штатів, і ми сподіваємося, що Європа відіграватиме більш помітну роль. Внесок кожного дійсно необхідний", – заявив Паролін.

Крім того, він зазначив, що Китай "також має що сказати" у цьому питанні, а президент США Дональд Трамп, який зараз перебуває на Далекому Сході, має обговорити питання припинення війни.

Нагадаємо, раніше Папа Римський Лев XIV прокоментував роль Ватикану у війні в Україні. Він наголосив, що хоча заклики до миру завжди залишаються пріоритетом, стати безпосереднім посередником у цьому конфлікті наразі малоймовірно.

27 жовтня 2025
07 серпня 2025
