Син київських акторів помер після відвідування ТЦК: названо офіційну причину смерті
Журналістка оприлюднила результати судово-медичної експертизи у справі про смерть Романа Сопіна — сина акторів київського театру Beat. Згідно з висновком експертів, чоловік помер від травми, спричиненої тупим предметом
Про це повідомила журналістка й ведуча Дарина Трунова, передає RegioNews.
Трагедія сталася після того, як 43-річний Роман Сопін побував у Подільському районному ТЦК та СП і проходив військово-лікарську комісію.
"Адвокат надав висновок судово-медичної експертизи щодо причини смерті. Зверніть увагу на пункт — травма тупим предметом!" — повідомила Трунова.
Вона уточнила, що висновки варто робити після офіційних коментарів правоохоронців, додавши:
"Можливо, мається на увазі і підлога як тупий предмет".
Наразі журналістка очікує відповіді від Київського міського ТЦК та 71-ї єгерської бригади ДШВ ЗСУ.
Раніше стало відомо, що чоловік потрапив до лікарні з тяжкою черепно-мозковою травмою та крововиливом, після чого впав у кому й помер наступного дня.
Поліція відкрила кримінальне провадження. За попередньою версією, чоловік упав і травмувався у приміщенні розподільчого пункту, однак родина не вірить у цю версію й наполягає на незалежному розслідуванні.
Раніше повідомлялося, в Києві під час "бусифікації" хлопець отримав серйозну черепно-мозкову травму та потрапив до лікарні. Згодом стало відомо, що він помер в лікарні.