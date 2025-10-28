Син київських акторів помер після відвідування ТЦК: названо офіційну причину смерті

Журналістка оприлюднила результати судово-медичної експертизи у справі про смерть Романа Сопіна — сина акторів київського театру Beat. Згідно з висновком експертів, чоловік помер від травми, спричиненої тупим предметом

Про це повідомила журналістка й ведуча Дарина Трунова, передає RegioNews.

Трагедія сталася після того, як 43-річний Роман Сопін побував у Подільському районному ТЦК та СП і проходив військово-лікарську комісію.

"Адвокат надав висновок судово-медичної експертизи щодо причини смерті. Зверніть увагу на пункт — травма тупим предметом!" — повідомила Трунова.

Вона уточнила, що висновки варто робити після офіційних коментарів правоохоронців, додавши:

"Можливо, мається на увазі і підлога як тупий предмет".

Наразі журналістка очікує відповіді від Київського міського ТЦК та 71-ї єгерської бригади ДШВ ЗСУ.

Раніше стало відомо, що чоловік потрапив до лікарні з тяжкою черепно-мозковою травмою та крововиливом, після чого впав у кому й помер наступного дня.

Поліція відкрила кримінальне провадження. За попередньою версією, чоловік упав і травмувався у приміщенні розподільчого пункту, однак родина не вірить у цю версію й наполягає на незалежному розслідуванні.

Раніше повідомлялося, в Києві під час "бусифікації" хлопець отримав серйозну черепно-мозкову травму та потрапив до лікарні. Згодом стало відомо, що він помер в лікарні.