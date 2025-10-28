14:57  28 октября
В сети появилась уникальная карта Днепра 1942 года
12:03  28 октября
В Тернополе водитель маршрутки сбил женщину
09:12  28 октября
На Полтавщине в лесополосе нашли тело мужчины, пропавшего летом
UA | RU
UA | RU
28 октября 2025, 14:57

В сети появилась уникальная карта Днепра 1942 года

28 октября 2025, 14:57
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В сети обнародована редкосная карта Днепра, составленная немецкими оккупантами в 1942 году. Документ демонстрирует, как специалисты Третьего рейха видели структуру и географию областного центра во время Второй мировой войны

Об этом пишет издание "Відомо", передает RegioNews.

Исследователь и блогер Артем Костюк сообщил, что карту удалось "привязать" к современным координатам, что позволило оценить уровень точности немецких инженеров.

Центральная часть города на плане отражена подробно и почти без погрешностей, а улицы и кварталы совпадают с современными контурами.

В то же время окрестности и близлежащие районы, включая Подгородное и деревни вокруг, нанесены менее точно и местами с погрешщностями. Наибольшие неточности обнаружены на участке Мерефо-Херсонской железной дороги, в то время как окрестные улицы нанесены почти идеально.

"План достаточно точен и интересен, однако в некоторых местах были обнаружены существенные погрешности – именно это и вызвало основные сложности в создании исторического слоя", – отметил он.

По словам Костюка, несмотря на некоторые погрешности, карта остается бесценным источником для восстановления исторического облика Днепра и отслеживания изменений, которые произошли в городе более восьмидесяти лет.

Напомним, жилой комплекс MAYAK в Днепре вошел в шортлист престижной международной премии. Таким образом, здание стало одним из наиболее значимых в области медиаархитектуры.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Днепр Карта историческая ценность оккупанты немцы Вторая мировая
ССО ударили по нефтебазе окупантов: уничтожены цистерны с топливом
27 октября 2025, 14:37
Полковник ВСУ опубликовал в соцсети карты с грифом "секретно"
27 октября 2025, 14:35
Все новости »
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
Мать оставила детей одних: в Николаеве погибли мальчик и девочка
28 октября 2025, 15:01
В Украине появится "черный список" банковских клиентов: кого внесут и какие будут ограничения
28 октября 2025, 15:00
Во Львовской области 13-летний водитель попал в ДТП: пострадал и он, и его 11-летний пассажир
28 октября 2025, 14:55
Мэр Виталий Кличко сообщил дату начала отопительного сезона в Киеве
28 октября 2025, 14:38
В Запорожье загорелся жилой дом: погиб человек
28 октября 2025, 14:35
Победитель школьных олимпиад по химии создал нарколабораторию в Виннице
28 октября 2025, 14:35
Смерть мобилизованного Романа Сопина в ТЦК Киева: адвокат обнародовал заключение судмедэкспертизы
28 октября 2025, 14:21
Украли украинское зерно: СБУ сообщила о подозрении замминистра РФ
28 октября 2025, 14:14
Во Львовской области остановили канал контрабанды наркотиков из Польши: изъято 27 кг на 42 млн грн
28 октября 2025, 13:52
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Владимир Фесенко
Алексей Гончаренко
Все блоги »