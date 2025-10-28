В сети появилась уникальная карта Днепра 1942 года

Иллюстративное фото: из открытых источников

В сети обнародована редкосная карта Днепра, составленная немецкими оккупантами в 1942 году. Документ демонстрирует, как специалисты Третьего рейха видели структуру и географию областного центра во время Второй мировой войны

Об этом пишет издание "Відомо", передает RegioNews.

Исследователь и блогер Артем Костюк сообщил, что карту удалось "привязать" к современным координатам, что позволило оценить уровень точности немецких инженеров.

Центральная часть города на плане отражена подробно и почти без погрешностей, а улицы и кварталы совпадают с современными контурами.

В то же время окрестности и близлежащие районы, включая Подгородное и деревни вокруг, нанесены менее точно и местами с погрешщностями. Наибольшие неточности обнаружены на участке Мерефо-Херсонской железной дороги, в то время как окрестные улицы нанесены почти идеально.

"План достаточно точен и интересен, однако в некоторых местах были обнаружены существенные погрешности – именно это и вызвало основные сложности в создании исторического слоя", – отметил он.

По словам Костюка, несмотря на некоторые погрешности, карта остается бесценным источником для восстановления исторического облика Днепра и отслеживания изменений, которые произошли в городе более восьмидесяти лет.

