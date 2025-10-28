15:29  28 жовтня
28 жовтня 2025, 21:51

Росіяни прорвалися на околиці Мирнограда: тривають вуличні бої, — Сили оборони

28 жовтня 2025, 21:51
Читайте также на русском языке
Читайте также
на русском языке

Російські війська на Покровському напрямку зайшли на околиці Мирнограда Донецької області. У місті тривають запеклі вуличні бої

Про це повідомив речник управління комунікацій угруповання військ "Схід" капітан Григорій Шаповал в етері телемарафону, передає RegioNews.

"Наразі, на жаль, ворог зайшов на околиці Мирнограда і використовує не тільки артилерійські та безпілотні системи, а також піхотні й технічні засоби. Наші Сили оборони намагаються втримати позиції, будують фортифікації, але ситуація досить важка", — зазначив він.

За словами Шаповала, у районі тривають тяжкі вуличні бої, що ускладнює використання деяких видів озброєння.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомляв, що на Покровському напрямку росіяни зосередили основну ударну групу. За даними журналістів, у Покровську перебуває щонайменше 250 окупантів, які ведуть стрілецькі бої та розстрілюють українських військових, зокрема операторів БПЛА.

Логістика до Покровська контролюється ворожими дронами — українським військовим доводиться рухатися до позицій пішки на відстань до 15 км.

Нагадаємо, Покровськ і Мирноград залишаються під загрозою оточення.

війна окупанти Покровськ
