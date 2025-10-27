Завтра в Украине будет дождь, кое-где выпадет снег
Во вторник, 28 октября, практически повсюду будет облачно и дождливо. В Карпатах ожидается мокрый снег
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз Натальи Диденко.
На западе и севере Украины западный ветер будет порывистым, временами с порывами до 15 метров в секунду.
Температура воздуха в Украине будет составлять +9…+12 градусов, на западе +7…+10, на юге и юго-востоке +11…+16 градусов.
"В Киеве во вторник местами небольшой дождь, местами прояснение. Порывистый ветер западного направления. Ночью +5 градусов, завтра днем +10…+11 градусов", – добавила Н.Диденко.
Как сообщалось, в понедельник, 27 октября, в Украине умеренные, днем в восточных, юго-восточных, Полтавской и Сумской областях дожди, порывы юго-восточного ветра 15-20 м/с.
Синоптикиня предупредила о резком изменении погоды в УкраинеВсе новости »
23 октября 2025, 21:22В Украину идет резкое потепление, уже завтра ожидается до +16
21 октября 2025, 19:59В Украине резко потеплеет, синоптикиня сделала утешительный прогноз
20 октября 2025, 15:59
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
Еще три пункта пропуска на Львовщине подключены к европейской системе EES
27 октября 2025, 17:35Смертельное ДТП в Херсонской области: мотоцикл вылетел в кювет и перекинулся
27 октября 2025, 17:20В Харькове застолье друзей закончилось убийством: полиция начала расследование
27 октября 2025, 16:45Во Львовской области женщина украла скидку для пожертвований: люди собирали средства на помощь ВСУ
27 октября 2025, 16:20Как "город-Герой" Орехов на Запорожье готовится к четвертой фронтовой зиме
27 октября 2025, 16:01В Закарпатской области на границе с Румынией ограничили движение более чем на 30 дней
27 октября 2025, 15:55Во Львовской области 37-летний мужчина жестоко избил жену: пострадавшая госпитализирована
27 октября 2025, 15:50Раздел и изнасиловал во время тренировок: в Киеве отправили под стражу тренера, воспользовавшегося доверием ребенка с недостатками речи
27 октября 2025, 15:45В Чехии рекордное количество украинских беженцев – почти 400 тысяч
27 октября 2025, 15:36
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Все блоги »