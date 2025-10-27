Завтра в Украине будет дождь, кое-где выпадет снег

иллюстративное фото: из открытых источников

Во вторник, 28 октября, практически повсюду будет облачно и дождливо. В Карпатах ожидается мокрый снег

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз Натальи Диденко.

На западе и севере Украины западный ветер будет порывистым, временами с порывами до 15 метров в секунду.

Температура воздуха в Украине будет составлять +9…+12 градусов, на западе +7…+10, на юге и юго-востоке +11…+16 градусов.

"В Киеве во вторник местами небольшой дождь, местами прояснение. Порывистый ветер западного направления. Ночью +5 градусов, завтра днем +10…+11 градусов", – добавила Н.Диденко.

Как сообщалось, в понедельник, 27 октября, в Украине умеренные, днем в восточных, юго-восточных, Полтавской и Сумской областях дожди, порывы юго-восточного ветра 15-20 м/с.