Дожди, ветер и мокрый снег: какой будет погода в Украине 27 октября

В понедельник, 27 октября, в Украине умеренные, днем в восточных, юго-восточных, Полтавской и Сумской областях дожди, порывы юго-восточного ветра 15-20 м/с

Об этом сообщает "Укргидрометцентр", передает RegioNews.

В западных и северных областях местами небольшой дождь. Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 8-13°; на юге страны ночью 7-12°, днем 11-16°.

В Карпатах местами небольшой мокрый снег; температура ночью около 0°, днем 1-6° тепла.

В Киеве в понедельник ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 10-12°.

По данным Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского в Киеве 27 октября самая высокая температура днем была +19,9 в 1948 году, самая низкая ночью -9,3 в 1912 года.

