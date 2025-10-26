18:20  26 октября
Дожди, ветер и мокрый снег: какой будет погода в Украине 27 октября
Перелезал через вагон: в Одесской области 8-летнего ребенка ударило током
На Ровенщине в кювете нашли авто с погибшим водителем
26 октября 2025, 18:20

Дожди, ветер и мокрый снег: какой будет погода в Украине 27 октября

Иллюстративное фото: из открытых источников
В понедельник, 27 октября, в Украине умеренные, днем в восточных, юго-восточных, Полтавской и Сумской областях дожди, порывы юго-восточного ветра 15-20 м/с

Об этом сообщает "Укргидрометцентр", передает RegioNews.

В западных и северных областях местами небольшой дождь. Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 8-13°; на юге страны ночью 7-12°, днем 11-16°.

В Карпатах местами небольшой мокрый снег; температура ночью около 0°, днем 1-6° тепла.

В Киеве в понедельник ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 10-12°.

По данным Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского в Киеве 27 октября самая высокая температура днем была +19,9 в 1948 году, самая низкая ночью -9,3 в 1912 года.

Напомним, ранее синоптикиня Наталья Диденко предупреждала о том, что в Украине резко потеплеет . Однако потепление будет непродолжительным.

