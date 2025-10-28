15:29  28 жовтня
28 жовтня 2025, 15:14

Синоптикиня попередила про мінливу погоду із дощами та вітром

28 жовтня 2025, 15:14
ілюстративне фото: з відкритих джерел
У середу, 29 жовтня, в Україні через діяльність атмосферних фронтів очікуються дощі різної інтенсивності, від невеликих до помірних

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прогноз Наталки Діденко.

У південній частині завтра без істотних опадів, а також у другій половині дня покращиться погода в західних областях.

Вітер буде західного напрямку, помірний, іноді рвучкий.

Температура повітря найближчої ночі очікується в межах +3…+8 градусів, завтра протягом дня становитиме на заході та півночі України +7…+11 градусів, на решті території +10…+13, у південній частині та на південному сході +13…+15 градусів.

У Києві в середу очікується невеликий дощ, поривчастий західний вітер. Вночі +4…+7 градусів, вдень у середу близько +10 градусів.

"Надалі в Україні передбачається тепліша погода, вдень до +12…+17 градусів, хіба що у суботу градуси трохи пригнуться до +10…+12 градусів", – підсумувала Н.Діденко.

Як повідомлялось, 27 жовтня, в Україні були помірні, вдень у східних, південно-східних, Полтавській та Сумській областях значні дощі, пориви південно-східного вітру 15-20 м/с.

