07:15  28 октября
Карпаты накроет штормовой ветер: синоптики предупредили об опасности
02:50  28 октября
7-месячную дочь актрисы Анны Кощмал ночью забрали в больницу: что произошло
00:50  28 октября
Известный актер-военный попал в жуткое ДТП: стало известно о последствиях
28 октября 2025, 07:07

Около 1100 военных, 6 танков и 28 ББМ: Генштаб обновил данные о потерях врага

28 октября 2025, 07:07
Иллюстративное фото: Сухопутные войска ВСУ
За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали 1060 оккупантов, 6 танков, 28 бронемашин, 8 артсистем, а также 134 единицы авто и спецтехники

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 28.10.25 ориентировочно составили:

Потери россиян по состоянию на 28 октября

Напомним, Силы обороны отразили наступление россиян в Донецкой области. Враг атаковал позиции наших военных 29 единиц бронированной техники. Особенностью атаки явилось увеличение количества танков.

