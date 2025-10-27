Українська зима зникає на очах: інфографіка показала, як за 22 роки зменшилася кількість снігу

Востаннє справжня сніжна зима охопила більшість території України у 2020–2021 роках. До цього подібні погодні умови спостерігалися лише у 2016–2017-му

Про це йдеться у дослідженні видання "Texty.org.ua", яке проаналізувало супутникові знімки за останні 22 роки, передає RegioNews.

Аналітики використали дані з супутника MODIS, що фіксує відбиття сонячного світла у видимому та інфрачервоному діапазонах. На основі індексу NDSI (Normalized Difference Snow Index) дослідники побудували карти, які демонструють, як з кожним роком скорочується площа снігового покриву в Україні.

За їхніми спостереженнями, тривалі періоди зі сталим снігом залишаються у минулому. Навіть у північних та східних областях, де ще десять років тому сніговий шар тримався місяцями, нині він зникає за кілька тижнів. У центральній і південній частинах країни зими все частіше проходять без суттєвого снігу.

Автори зазначають, що після кількох малосніжних сезонів іноді трапляються роки з більшими опадами, однак загальна тенденція очевидна — кількість снігу невпинно зменшується. Це пов’язано зі зміною клімату: середні температури зростають, і опади дедалі частіше випадають у вигляді дощу навіть у грудні та січні.

Зникнення стабільного снігового покриву впливає не лише на вигляд зими, а й на екологію та економіку. Менше снігу означає менше запасів талої води навесні, що може призвести до дефіциту вологи в ґрунті. Також це впливає на зимовий туризм та сезонні види спорту, які залежать від стабільних морозів.

Інфографіка "Texty" чітко демонструє, як змінюється клімат України — зима поступово втрачає свою звичну форму, а сніг стає радше винятком, ніж нормою.