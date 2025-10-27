В Україні заблокували 33 TikTok-акаунти з рекламою азартних ігор

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Міністерство цифрової трансформації.

Зазначається, що сумарне охоплення цих профілів перевищує 365 тисяч підписників. Ще 20 сторінок з аудиторією понад 625 тисяч чекають на перевірку.

У держагентстві додали, що паралельно триває співпраця з Meta, завдяки якій уже заблоковано 54 Instagram-сторінки, що незаконно рекламували азартні ігри.

Як повідомлялось, українську блогерку Русалочку XL оштрафували майже на 5 млн грн за незаконну рекламу казино. Штраф дорівнює 600 мінімальних зарплат.