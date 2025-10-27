В Україні заблокували 33 TikTok-акаунти з рекламою азартних ігор
PlayCity заблокувало 33 TikTok-акаунти з рекламою азартних ігор
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Міністерство цифрової трансформації.
Зазначається, що сумарне охоплення цих профілів перевищує 365 тисяч підписників. Ще 20 сторінок з аудиторією понад 625 тисяч чекають на перевірку.
У держагентстві додали, що паралельно триває співпраця з Meta, завдяки якій уже заблоковано 54 Instagram-сторінки, що незаконно рекламували азартні ігри.
Як повідомлялось, українську блогерку Русалочку XL оштрафували майже на 5 млн грн за незаконну рекламу казино. Штраф дорівнює 600 мінімальних зарплат.
В Україні планують створити Реєстр для обмеження участі в азартних іграхВсі новини »
20 жовтня 2025, 19:51В Україні заблокували ще 22 інстаграм-блогерів з аудиторією 2,8 млн за рекламу казино
09 вересня 2025, 00:48Державі передано понад 2,6 млрд грн конфіскованих у онлайн-казино "Pin-Up"
26 серпня 2025, 15:08
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
В Україні різко почали змінюватися ціни на картоплю: з чим це пов'язано та які цінники в супермаркетах
27 жовтня 2025, 23:30В Україні дорожчають овочі: що найбільше зросло в ціні за тиждень
27 жовтня 2025, 23:00Стало відомо, які регіони залишаться без електроенергії вже завтра: інформація від Укренерго
27 жовтня 2025, 22:57Українська зима зникає на очах: інфографіка показала, як за 22 роки зменшилася кількість снігу
27 жовтня 2025, 22:51Банки масово блокують рахунки: юристи назвали небезпечні слова у призначенні платежу
27 жовтня 2025, 22:47Журнал Time змінив обкладинку з Трампом: що змусило
27 жовтня 2025, 22:10У Києві 28 жовтня діятимуть погодинні відключення світла
27 жовтня 2025, 22:05Одна із країн ЄС виділила 150 000 євро на підтримку української енергетики
27 жовтня 2025, 21:49Українці розкритикували Радіодиктант-2025: яка причина
27 жовтня 2025, 21:44
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Всі блоги »