Завтра в Україні дощитиме, подекуди випаде сніг

У вівторок, 28 жовтня, практично повсюди буде хмарно і дощитиме. У Карпатах очікується мокрий сніг

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прогноз Наталки Діденко.

На заході та півночі України західний вітер буде рвучким, часом із поривами до 15 метрів за секунду.

Температура повітря в Україні становитиме +9…+12 градусів, на заході +7…+10, на півдні та південному сході +11…+16 градусів.

"У Києві у вівторок місцями невеликий дощ, місцями прояснення. Рвучкий вітер західного напрямку. Вночі +5 градусів, завтра вдень +10…+11 градусів", – додала Н.Діденко.

Як повідомлялось, у понеділок, 27 жовтня, в Україні помірні, вдень у східних, південно-східних, Полтавській та Сумській областях значні дощі, пориви південно-східного вітру 15-20 м/с.