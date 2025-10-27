Иллюстративное фото: из открытых источников

Российские военные нанесли удары по Никопольскому и Павлоградскому районам

Об этом сообщил в.и.о начальника ОВА Владислав Гайваненко, передает RegioNews.

В Павлоградском районе в результате вечерних и ночных атак беспилотников повреждены объекты инфраструктуры.

На Никопольщине россияне вели обстрелы артиллерией и применяли FPV-дроны. Под вражеские удары попали райцентр, Марганец и Покровская громада.

По словам чиновника, силы ПВО ночью сбили на Днепропетровщине пять вражеских беспилотников.

К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

Напомним, вечером 26 октября российские военные атаковали беспилотниками Запорожский район. Нанесли по меньшей мере пять ударов по поселку Новониколаевка.