12:53  27 жовтня
Пішов по гриби й зник: на Рівненщині шукають 80-річного чоловіка
12:45  27 жовтня
У Києві чоловік обманув військового на крупну суму: обіцяв автомобіль
07:58  27 жовтня
У Карпатах на Говерлі рятувальники допомогли жительці Києва з дитиною
27 жовтня 2025, 09:24

Екстрені відключення в Україні: які області залишилися без світла

27 жовтня 2025, 09:24
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Сьогодні, 27 жовтня, за командою "Укренерго" у Києві, Київській та Дніпропетровській областях застосовані екстрені відключення електроенергії

Про це повідомила пресслужба ДТЕК, передає RegioNews.

Окрім того, аварійні відключення ввели на Харківщині, Полтавщині, Кіровоградщині, Черкащині, Житомирщині.

За даними, обленерго, у Запорізькій та Кіровоградській областях також застосовано екстрені відключення.

У разі будь-яких змін мешканців швидко проінформують через офіційний Telegram-канал регіональної енергокомпанії.

Нагадаємо, вранці 27 жовтня через ворожі атаки частина Сумської громади залишилася без електроенергії. Нині всі необхідні служби вже працюють над якнайшвидшим відновленням електропостачання.

Україна обстріли Укрэнерго енергетика відключення світла російська армія ДТЕК українські міста
Наслідки ворожих обстрілів Дніпропетровщини: пошкоджена інфраструктура
27 жовтня 2025, 08:11
Росіяни завдали 5 ударів по Запорізькому району: що відомо про наслідки
27 жовтня 2025, 07:08
Російська атака на Сумщині: безпілотник влучив у мікроавтобус із людьми
27 жовтня 2025, 06:57
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
На кордоні з Словаччиною митники вилучили колекцію вінілових платівок вартістю понад 700 тис. грн
27 жовтня 2025, 14:02
Смертельна ДТП на трасі Київ–Чоп: водій загинув, пасажирка в лікарні
27 жовтня 2025, 13:47
У Тернополі водій електросамоката збив 5-річну дівчинку
27 жовтня 2025, 13:40
На Донеччині викрили 59-річного агента, який наводив "Ланцети" на Костянтинівку
27 жовтня 2025, 13:38
У Полтаві опалювальний сезон розпочнеться 3 листопада
27 жовтня 2025, 13:26
На Сумщині прикордонники знищили понад 20 російських безпілотників
27 жовтня 2025, 13:15
Пішов по гриби й зник: на Рівненщині шукають 80-річного чоловіка
27 жовтня 2025, 12:53
На Київщині офіцеру повідомили про підозру через незаконні виплати на 500 тис. грн
27 жовтня 2025, 12:46
У Києві чоловік обманув військового на крупну суму: обіцяв автомобіль
27 жовтня 2025, 12:45
На Черкащині авто збило 70-річного велосипедиста – чоловік загинув на місці
27 жовтня 2025, 12:35
