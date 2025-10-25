Украинские десантники освободили еще один населенный пункт в Донецкой области

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование десантно-штурмовых войск.

Отмечается, что во время штурмовых действий украинские десантники вступили в бой с противником численностью более 60 человек и ликвидировали большинство из них.

Напомним, украинские военные провели уникальную эвакуацию в 20 метрах от позиции россиян в Донецкой области. Наш наземный роботизированный комплекс для эвакуации военных выдержал попадание шаров, разрыв снарядов, подрыв на мини и атаку дрона.