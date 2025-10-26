10:07  26 жовтня
На Хмельниччині жінка встромила ніж у співмешканця матері
26 жовтня
Момент атаки БпЛА на київську багатоповерхівку потрапив на відео
25 жовтня
В Одесі лікарям повідомили про підозру після смерті пацієнта-мільйонера
26 жовтня 2025, 09:05

Генштаб оприлюднив нові дані про втрати РФ станом на 26 жовтня

26 жовтня 2025, 09:05
Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
Сили оборони за останню добу ліквідували 900 окупантів та 118 одиниць техніки. Зокрема, українські військові знищили 4 танки, 18 бойових броньованих машин, 15 артилерійських систем, а також 81 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 26.10.25 орієнтовно склали:

Нагадаємо, нещодавно ЗСУ звільнили Кучерів Яр на Покровському напрямку. Під час бою нашим військовим вдалося взяти у полон кілька десятків окупантів.

Як відомо, район Покровська залишається однією з найгарячіших ділянок фронту. Українські війська ведуть контрнаступальні дії, про що ще у вересні повідомляв президент Володимир Зеленський.

