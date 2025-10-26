Генштаб оприлюднив нові дані про втрати РФ станом на 26 жовтня
Сили оборони за останню добу ліквідували 900 окупантів та 118 одиниць техніки. Зокрема, українські військові знищили 4 танки, 18 бойових броньованих машин, 15 артилерійських систем, а також 81 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 26.10.25 орієнтовно склали:
Нагадаємо, нещодавно ЗСУ звільнили Кучерів Яр на Покровському напрямку. Під час бою нашим військовим вдалося взяти у полон кілька десятків окупантів.
Як відомо, район Покровська залишається однією з найгарячіших ділянок фронту. Українські війська ведуть контрнаступальні дії, про що ще у вересні повідомляв президент Володимир Зеленський.
Українські десантники звільнили ще один населений пункт на ДонеччиніВсі новини »
25 жовтня 2025, 16:19З початку року РФ запустила по Україні 770 балістичних ракет та 50 "Кинджалів"
25 жовтня 2025, 13:47
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
На Рівненщині важкохвора жінка залишилася без догляду через мобілізацію сина
26 жовтня 2025, 11:28У Києві кількість постраждалих від атаки дронів зросла до 31
26 жовтня 2025, 10:36На Хмельниччині жінка встромила ніж у співмешканця матері
26 жовтня 2025, 10:07Нічна атака на Київ: загинули 46-річна мати та 19-річна донька
26 жовтня 2025, 09:44Момент атаки БпЛА на київську багатоповерхівку потрапив на відео
26 жовтня 2025, 09:22Російські БпЛА били по житлових кварталах Києва: троє загиблих і 29 поранених
26 жовтня 2025, 08:33РФ атакувала Харків дронами, є постраждалі
25 жовтня 2025, 18:40В Україні змінюється порядок подання заяв на відстрочку від мобілізації
25 жовтня 2025, 17:33Стало відомо, коли розпочнеться опалювальний сезон
25 жовтня 2025, 17:16
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі