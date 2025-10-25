16:33  25 жовтня
РФ атакувала шахту на Дніпропетровщині
16:19  25 жовтня
Українські десантники звільнили ще один населений пункт на Донеччині
14:03  25 жовтня
В Одесі лікарям повідомили про підозру після смерті пацієнта-мільйонера
UA | RU
UA | RU
25 жовтня 2025, 17:33

В Україні змінюється порядок подання заяв на відстрочку від мобілізації

25 жовтня 2025, 17:33
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Територіальні центри комплектування більше не прийматимуть документи особисто

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на РБК-Україна.

До кінця жовтня військовозобов’язані ще можуть подати заяви за старим порядком безпосередньо у ТЦК. Однак уже з 1 листопада подати документи на відстрочку можна буде виключно через застосунок Резерв+ або у Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Тобто, якщо після 1 листопада військовозобов’язаний звернеться до ТЦК із документами на відстрочку, там відмовлять у прийомі заяви та порадять скористатися новими каналами подачі.

Раніше ми повідомляли про те, що у Резерв+ можна буде отримати нові відстрочки. Зокрема отримати відстрочку онлайн зможуть батько або мати, які самостійно виховують дитину до 18 років, а також люди, які доглядають за батьком або матір'ю з інвалідністю.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
відтермінування армія мобілізація ТЦК документи
Харків б’є рекорди штрафів ТЦК: понад 3,3 тис. проваджень
21 жовтня 2025, 20:47
Воєнний стан і мобілізацію продовжили до лютого 2026 року
21 жовтня 2025, 14:51
Підробив повістку – отримав умовний термін: вирок суду у Полтаві
21 жовтня 2025, 13:38
Всі новини »
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
Стало відомо, коли розпочнеться опалювальний сезон
25 жовтня 2025, 17:16
На Полтавщині у дворі будинку знайшли закопаний плід дитини
25 жовтня 2025, 16:44
РФ атакувала шахту на Дніпропетровщині
25 жовтня 2025, 16:33
Українські десантники звільнили ще один населений пункт на Донеччині
25 жовтня 2025, 16:19
Колишнього генерала СБУ можуть екстрадувати з Австрії в Україну
25 жовтня 2025, 16:11
Запорізький "гауляйтер" Балицький розізлив російський центрвиборчком
25 жовтня 2025, 15:28
Зеленський представив україно-британський дрон "Восьминіг"
25 жовтня 2025, 15:03
У Києві пасажир упав на колії метро
25 жовтня 2025, 14:41
Десятки тисяч жителів Харківщини залишились без світла після російської атаки
25 жовтня 2025, 14:17
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Володимир Фесенко
Остап Дроздов
Всі блоги »