В Україні змінюється порядок подання заяв на відстрочку від мобілізації

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на РБК-Україна.

До кінця жовтня військовозобов’язані ще можуть подати заяви за старим порядком безпосередньо у ТЦК. Однак уже з 1 листопада подати документи на відстрочку можна буде виключно через застосунок Резерв+ або у Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Тобто, якщо після 1 листопада військовозобов’язаний звернеться до ТЦК із документами на відстрочку, там відмовлять у прийомі заяви та порадять скористатися новими каналами подачі.

Раніше ми повідомляли про те, що у Резерв+ можна буде отримати нові відстрочки. Зокрема отримати відстрочку онлайн зможуть батько або мати, які самостійно виховують дитину до 18 років, а також люди, які доглядають за батьком або матір'ю з інвалідністю.